Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира

Картины самарских кинодокументалистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС». Показы состоялись в 21 стране, в их числе Беларусь, Греция, Казахстан, Таджикистан, Болгария, Бангладеш, Монголия, Киргизия, Испания, Иран, Индия, Никарагуа, Китай, Израиль, Афганистан, Армения, США, Аргентина, Кипр, Германия и Республика Молдова.



В рамках международного фестиваля кинохроники «БРИКС» иностранные зрители увидели также полнометражную ленту режиссера легендарного документального фильма «Возрождение Сталинграда» Иосифа Посельского — «Иран». Как отмечают организаторы, этот фильм был создан в годы Великой Отечественной войны и стал важным инструментом дипломатии.



«Летом 1942 года, когда исход Второй мировой войны еще не был предрешен, а на южных рубежах СССР требовалось любой ценой сохранить стабильность, съемочная группа Самарской, а тогда — Куйбышевской студии кинохроники отправилась в Иран. Задача стояла политическая — создать фильм, который покажет добрососедские отношения двух стран, – рассказал директор АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» Александр Безуглов. – Фильм «Иран» вышел на экраны в конце 1942 года и стал событием международного масштаба. Это была не сухая пропаганда, а полнометражная документальная лента, проникнутая искренним интересом к культуре и истории соседнего государства. Авторы фильма смогли показать Иран изнутри: его древние памятники, современную промышленность, сельское хозяйство и жизнь простых людей».



Премьерный показ фильма состоялся 14 апреля 1943 года в Тегеране, советскую сторону представляли посол Андрей Смирнов и деятели науки и культуры. Как отметил Александр Безуглов, кадры, снятые Самарской студией кинохроники, стали документом эпохи, который и сегодня, спустя десятилетия, продолжает работать на укрепление межгосударственных связей.

Фото: пресс-служба администрации Самары