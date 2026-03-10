Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира

96
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».

Картины самарских кинодокументалистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС». Показы состоялись в 21 стране, в их числе Беларусь, Греция, Казахстан, Таджикистан, Болгария, Бангладеш, Монголия, Киргизия, Испания, Иран, Индия, Никарагуа, Китай, Израиль, Афганистан, Армения, США, Аргентина, Кипр, Германия и Республика Молдова.

В рамках международного фестиваля кинохроники «БРИКС» иностранные зрители увидели также полнометражную ленту режиссера легендарного документального фильма «Возрождение Сталинграда» Иосифа Посельского — «Иран». Как отмечают организаторы, этот фильм был создан в годы Великой Отечественной войны и стал важным инструментом дипломатии.

«Летом 1942 года, когда исход Второй мировой войны еще не был предрешен, а на южных рубежах СССР требовалось любой ценой сохранить стабильность, съемочная группа Самарской, а тогда — Куйбышевской студии кинохроники отправилась в Иран. Задача стояла политическая — создать фильм, который покажет добрососедские отношения двух стран, – рассказал директор АНО «Самарский областной центр развития кинохроники» Александр Безуглов. – Фильм «Иран» вышел на экраны в конце 1942 года и стал событием международного масштаба. Это была не сухая пропаганда, а полнометражная документальная лента, проникнутая искренним интересом к культуре и истории соседнего государства. Авторы фильма смогли показать Иран изнутри: его древние памятники, современную промышленность, сельское хозяйство и жизнь простых людей».

Премьерный показ фильма состоялся 14 апреля 1943 года в Тегеране, советскую сторону представляли посол Андрей Смирнов и деятели науки и культуры. Как отметил Александр Безуглов, кадры, снятые Самарской студией кинохроники, стали документом эпохи, который и сегодня, спустя десятилетия, продолжает работать на укрепление межгосударственных связей.

 

Фото: пресс-служба администрации Самары

Весь список