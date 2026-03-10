Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета

186
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня знаковая дата – 20 лет назад в соответствии с Указом Президента Российской Федерации был образован Национальный антитеррористический комитет – коллегиальный орган, призванный координировать работу по противодействию терроризму в регионах.

На протяжении двух десятилетий он эффективно реализует государственную политику в сфере борьбы с терроризмом и его идеологией, объединяет усилия всех институтов государственной власти и гражданского общества во имя обеспечения безопасности граждан нашей страны.

Одним из приоритетов работы комитета всегда было повышение профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, работающих над решением задач в сфере противодействия терроризму. Благодаря этому за последние годы в регионах значительно усовершенствована антитеррористическая работа, укреплены профилактические меры.

Сегодня в условиях специальной военной операции Национальный антитеррористический комитет несет особенно важную миссию. Его системная, последовательная работа направлена на создание надежного, крепкого тыла для защитников Родины и всех жителей России.

Благодарю членов антитеррористической комиссии Самарской области, которая эффективно трудится над решением задач, поставленных комитетом в данном направлении. Уверен, что и в дальнейшем вы будете прикладывать максимум усилий для обеспечения безопасности жителей региона!

В юбилейную дату желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и стойкости, успешной работы во благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области

В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026, 13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
Самарская область обладает значительным туристическим потенциалом: развитая событийная повестка, культурное наследие, природные маршруты и деловой туризм. Туризм
136
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026, 12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
Сотрудники школ и детских садов на практике отработали действия при различных чрезвычайных ситуациях. Общество
163
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
08 марта 2026, 10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
Этот весенний праздник вызывает в нас самые искренние, светлые, добрые чувства и подчеркивает традиционно уважительное, возвышенное отношение к... Общество
822
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
157
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
170
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
173
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
823
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
873
Весь список