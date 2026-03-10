В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений

По данным портала time-in.ru, наиболее сильная магнитная буря прогнозируется на конец рабочей недели и субботу.

С 10 по 16 марта специалисты фиксируют период нестабильной солнечной активности. Во вторник и среду поле Земли останется относительно спокойным, однако к вечеру пятницы индекс активности резко вырастет. На 14 марта приходится пик явления — магнитная буря усилится до пяти баллов по шкале, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых жителей региона.

В воскресенье и понедельник интенсивность колебаний снизится до четырех баллов, но энергетическая обстановка всё ещё останется напряжённой. Врачи советуют в эти дни больше отдыхать, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок, а также уделять внимание питанию и сну, пишет Самара-АиФ.