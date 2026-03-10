В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»

Я нашел ошибку
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
14 марта (суббота) в 17.00 пройдет пятое занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кинокритики и киноманы, которые изменили ход истории кино – так можно кратко представить феномен французской «новой волны». Неприкаянная молодежь, которая изменила ход истории своей страны – эта формулировка больше подходит к немецкой «новой волне». С одной стороны – Годар, Трюффо, Ромер, Шаброль. С другой – Фассбиндер, Херцог, Вендерс, Шлендорф. Французы начали раньше, немцы запоздали, но ворвались на кино-сцену с бескомпромиссностью тех, кому нечего терять. Первые потерялись в своих поисках сущности кино. Вторые нашли пути, как искусство может быть одновременно искусным и социально ответственным.

Очередная встреча киношколы предлагает пройтись по пути сравнительного анализа французской и немецкой послевоенной кино-традиции. Участники обсудят отличительные особенности каждой из волн, прояснят напряженные отношения между режиссерами, которые начинали как соратники, и попробуют ответить на вопрос: когда и почему «новые волны» пошли по пути «ложного движения».

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cUPBNh

Новости по теме
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
10 марта 2026, 10:53
Учебно-творческая цель мероприятия – диалог поколений в пространстве текстиля. Синтез техник становится языком для выражения современных идей. Общество
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
09 марта 2026, 11:22
В рамках встречи студенты одного из колледжей повторили правила дорожной безопасности вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Общество
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
09 марта 2026, 10:53
На выставке будут представлены фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание). Также предполагается включение историй зрителей в пространство... Культура
В центре внимания
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
