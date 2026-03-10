В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»

14 марта (суббота) в 17.00 пройдет пятое занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кинокритики и киноманы, которые изменили ход истории кино – так можно кратко представить феномен французской «новой волны». Неприкаянная молодежь, которая изменила ход истории своей страны – эта формулировка больше подходит к немецкой «новой волне». С одной стороны – Годар, Трюффо, Ромер, Шаброль. С другой – Фассбиндер, Херцог, Вендерс, Шлендорф. Французы начали раньше, немцы запоздали, но ворвались на кино-сцену с бескомпромиссностью тех, кому нечего терять. Первые потерялись в своих поисках сущности кино. Вторые нашли пути, как искусство может быть одновременно искусным и социально ответственным.

Очередная встреча киношколы предлагает пройтись по пути сравнительного анализа французской и немецкой послевоенной кино-традиции. Участники обсудят отличительные особенности каждой из волн, прояснят напряженные отношения между режиссерами, которые начинали как соратники, и попробуют ответить на вопрос: когда и почему «новые волны» пошли по пути «ложного движения».