Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области

Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области

Мирный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Самарской области. Об этом в субботу утром, 7 марта, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пишут "Известия".

«В результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Федорищев уточнил, что всего за ночь над его регионом были перехвачены пять украинских дронов. Повреждений на промышленных социальных, социальных и жилых объектах в результате случившегося выявлено не было.

В своем заявлении губернатор призвал жителей в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать о них экстренным службам, а также напомнил о запрете фото- и видеосъемки БПЛА и последствий от их применения.

