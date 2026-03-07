Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области

Мирный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Самарской области. Об этом в субботу утром, 7 марта, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пишут "Известия".

«В результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Федорищев уточнил, что всего за ночь над его регионом были перехвачены пять украинских дронов. Повреждений на промышленных социальных, социальных и жилых объектах в результате случившегося выявлено не было.

В своем заявлении губернатор призвал жителей в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать о них экстренным службам, а также напомнил о запрете фото- и видеосъемки БПЛА и последствий от их применения.