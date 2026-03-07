«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» объявили о прекращении полётов между Россией и ОАЭ. Возобновление рейсов будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском заливе, пишет РБК.

«Аэрофлот» не будет летать в ОАЭ с 12 по 31 марта, «Победа» — с 9-го по 29-е. Их пассажиры могут воспользоваться вывозными рейсами.

В ОАЭ находятся около 7,6 тысячи пассажиров «Аэрофлота». Желающие могут вернуть деньги за отменённый рейс, бесплатно перенести дату вылета на период с 1 апреля по 24 октября, если на этих маршрутах есть свободные места. Это касается полётов как в Эмираты, так и оттуда.

Если пассажир откажется от вывозного рейса, ему вернут деньги. Желающие могут купить билет из ОАЭ в Москву на самолёты 9, 10 и 11 марта.