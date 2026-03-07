Я нашел ошибку
Главные новости:
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ

251
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» объявили о прекращении полётов между Россией и ОАЭ. Возобновление рейсов будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском заливе, пишет РБК.

«Аэрофлот» не будет летать в ОАЭ с 12 по 31 марта, «Победа» — с 9-го по 29-е. Их пассажиры могут воспользоваться вывозными рейсами.

В ОАЭ находятся около 7,6 тысячи пассажиров «Аэрофлота». Желающие могут вернуть деньги за отменённый рейс, бесплатно перенести дату вылета на период с 1 апреля по 24 октября, если на этих маршрутах есть свободные места. Это касается полётов как в Эмираты, так и оттуда.

Если пассажир откажется от вывозного рейса, ему вернут деньги. Желающие могут купить билет из ОАЭ в Москву на самолёты 9, 10 и 11 марта.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
196
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
518
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
716
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
355
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
467
Весь список