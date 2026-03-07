Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе

На начало года в России приходится множество праздников, которые отмечают как в кругу семьи, так и с коллегами, включая Международный женский день. Эксперты Авито Услуг изучили изменение спроса на различные сервисы в Самарской области в январе-феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, какие форматы празднования и подготовки к событиям стали более востребованными.

По данным платформы, жители Самарской области все чаще обращаются за профессиональной помощью в организации ярких и увлекательных корпоративов или семейных праздников. Востребованность комплексной организации событий выросла на 31%. Особенно заметен интерес к живому звуку: востребованность музыкантов выросла почти в 2,5 раза, также на 68% чаще стали интересоваться игровыми развлечениями для гостей: квизами, шоу-играми, квестами и т.п.

Более востребованными в этот период стали и разнообразные бьюти-процедуры. Наиболее заметно вырос спрос на однотонное окрашивание — на 60%. Спрос на педикюр увеличился на 26%, интерес к японскому маникюру, известному своим бережливым подходом к обработке ногтей, вырос на 24%, укладка волос стала популярнее на 22%, а наращивание ресниц — на 20%.