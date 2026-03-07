Я нашел ошибку
Главные новости:
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
Лента новостей
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе

203
На начало года в России приходится множество праздников, которые отмечают как в кругу семьи, так и с коллегами, включая Международный женский день. Эксперты Авито Услуг изучили изменение спроса на различные сервисы в Самарской области в январе-феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выяснили, какие форматы празднования и подготовки к событиям стали более востребованными.

По данным платформы, жители Самарской области все чаще обращаются за профессиональной помощью в организации ярких и увлекательных корпоративов или семейных праздников. Востребованность комплексной организации событий выросла на 31%. Особенно заметен интерес к живому звуку: востребованность музыкантов выросла почти в 2,5 раза, также на 68% чаще стали интересоваться игровыми развлечениями для гостей: квизами, шоу-играми, квестами и т.п.

Более востребованными в этот период стали и разнообразные бьюти-процедуры. Наиболее заметно вырос спрос на однотонное окрашивание — на 60%. Спрос на педикюр увеличился на 26%, интерес к японскому маникюру, известному своим бережливым подходом к обработке ногтей, вырос на 24%, укладка волос стала популярнее на 22%, а наращивание ресниц — на 20%.

