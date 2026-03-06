Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»!

Дата мероприятия – 11 марта, начало в 12:00.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179. Выставка «Фактура энергий. Наставник и ученики» познакомит зрителя с творческими работами, выполненными профессором Людмилой Владимировной Гавриловой, а также ее студентами и выпускниками кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК.
Изделия, представляющие декоративно-прикладное творчество, выполнены в текстильных смешанных техниках: текстильное панно, гипсовая скульптура, роспись акрилом, арт-войлок, валяние.

Концепция проекта – сохранение и переосмысление ремесел в аспекте современного дизайна и проектирования, возрождение интереса к ручному творчеству и уникальным арт-объектам. Представленные на выставке работы в смешанных материалах (гипсовая бязь, войлоковаляние) олицетворяют стихии Земли, Воды, Огня, Пространства, Космоса – это ручное творчество, которое предлагает зрителю погрузиться в фактуру стихий.

Учебно-творческая цель мероприятия – диалог поколений в пространстве текстиля. Синтез техник становится языком для выражения современных идей. В задачи выставки входит познакомить зрителей с творческими экспериментами педагога-наставника, а также студентов, совершенствующихся в области создания текстильных полотен на дисциплине «Художественный текстиль» в рамках учебного процесса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК.

В программе открытия – приветственные слова руководителя художественного проекта выставки, профессора кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК, лауреата международных конкурсов по художественному текстилю Гавриловой Людмилы Владимировны, заведующей кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства (ДиДПИ) Арутчевой Дарьи Дмитриевныи и других участников проекта.

Организаторы мероприятия:
– Самарское областное отделение Союза журналистов России;
– Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного института культуры (СГИК).

 

05 марта 2026, 19:39
Как рассказала 5 марта аллерголог Молочкова, наиболее безопасными вариантами Молочкова назвала розы, нарциссы и тюльпаны. Общество
409
04 марта 2026, 10:56
О том, как называют улицы, города, поселки, озера и садовые товарищества в современной России расскажет историк, экскурсовод, основатель и главный редактор... Общество
536
03 марта 2026, 22:39
В Самаре завершился социальный проект «НеИгры», направленный на профилактику социального одиночества подростков. За время работы прошло 22 мероприятия,... Общество
644
5 марта 2026  12:35
333
4 марта 2026  10:00
1584
3 марта 2026  21:51
730
2 марта 2026  17:41
1594
2 марта 2026  13:04
656
