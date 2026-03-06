Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.
Средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей
В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»
В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране

98
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране

Российское общество «Знание» объявило итоги февраля в проекте «Чтецкие программы». Проект просветительской организации по популяризации чтения проводится с сентября 2025 года. Особой мотивацией для участников и кураторов становится всероссийский рейтинг, который ежемесячно определяет 30 самых активных литературных клубов. Они получают уникальную возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры на территории их учебного заведения.

По итогам февраля в топ-30 вошли школа № 10 «Образовательный центр «ЛИК» городского округа Отрадный и школа №8 имени воина-интернационалиста С.А. Кафидова пгт Алексеевна городского округа Кинель. Уже в марте туда приедут с творческими встречами известные артисты, звезды театра и кино, чтобы лично пообщаться с юными читателями.

Кураторы клубов, которые заняли в рейтинге с 31 по 40 места, в качестве приза получили доступ на закрытый курс «Секреты спикера» от лектора Общества «Знание», тренера публичных выступлений Нины Зверевой на платформе Знание.Академия. Лекции предоставят кураторам профессиональные инструменты для проведения еще более увлекательных и уверенных занятий.

Старт масштабному проекту Российского общества «Знание» в 2026 году дал диалог о вечных ценностях русской классики. В московской школе №1409 перед старшеклассниками выступил народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Эта встреча, посвященная Году единства народов России, положила начало сезону «Чтецких программ» и стала первой в череде запланированных на год крупных событий, включающих литературно-поэтические вечера.

Своими знаниями со школьниками в течение месяца делились актеры Алексей Чадов, Александр Самойленко, Татьяна Шитова, Мария Кожевникова, Алексей Марков, Влад Канопка, Александр Сетейкин, Артём Ткаченко, Влад Прохоров, телеведущие Вячеслав Манучаров, Сергей Тугушев, писатели Дарья Донцова, Олег Рой и другие.

Параллельно с выездными мероприятиями Общество «Знание» проводит системную работу с наставниками. Так, с 27 февраля по 2 марта в Центре знаний «Машук» прошел образовательный интенсив «Чтецкие программы: проводники культуры чтения». Он собрал более 150 самых активных кураторов литературных клубов со всей страны. Участники не только перенимали опыт признанных экспертов, но и включились в стратегические сессии по развитию клубного движения, чтобы затем масштабировать лучшие практики в своих регионах.

Также отметим, что первой в этом году федеральной онлайн-трансляцией проекта для всех желающих станет эфир на тему «Герой нашего времени: влияние литературных образов». Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, писатель Сергей Перевезенцев расскажет о том, почему одни герои становятся близкими для разных поколений, как литературные образы формируют представления о человеке и может ли книга помочь осмыслить происходящее вокруг сегодня.

Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

Фото: архив пресс-службы Российского общества «Знание».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
36
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
344
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1588
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
735
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1599
Весь список