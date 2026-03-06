Промежуточные итоги спецпроекта «Вызов» представила Самарская область 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Промежуточные итоги спецпроекта «Вызов» представила Самарская область 

154
Самарская область, одна из пилотных территорий федерального проекта «Вызов», демонстрирует значительные успехи в профилактике социального сиротства.

Самарская область, одна из пилотных территорий федерального проекта «Вызов», демонстрирует значительные успехи в профилактике социального сиротства. Благодаря новому подходу в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, более 800 детей обрели семейное окружение. Из них свыше 300 вернулись к своим кровным родителям.
Специальный проект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой стартовал 1 октября 2024 года. Он направлен на предотвращение попадания детей в социальные учреждения. Его ключевая задача - помочь семьям преодолеть кризис, чтобы ребенок оставался с родителями. В регионе в результате проделанной работы количество детей в социальных учреждениях региона сократилось на 19%. Поставлена задача достичь сокращения на 25% к концу 2026 года и на 50% к 2030 году.
Для реализации проекта в регионе создана современная инфраструктура помощи: работают 12 семейных МФЦ, 40 родительских клубов, 11 территориальных служб «Дети в семье», мобильные бригады и службы экстренного реагирования. Ключевым элементом стал межведомственный консилиум, который подбирает для каждой семьи индивидуальную программу выхода из кризиса: от лечения и трудоустройства до помощи в воспитании детей.
Особое внимание уделяется переобучению специалистов. Более 3 тысяч сотрудников органов опеки, соцзащиты, образования и здравоохранения прошли подготовку в рамках межмуниципальных стратегических сессиях по семьесбережению «Семья на первом месте». Задача обучения - сместить фокус с констатации проблем на поиск ресурсов семьи.
Эффективность самарского подхода высоко оценили на федеральном уровне. Заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Екатерина Балан отметила лидерские позиции региона и сообщила, что опыт губернии ляжет в основу модельных планов для всех субъектов страны. 
«Самарская область является одним из лидеров проекта «Вызов». Надеемся и дальше видеть инициативность и полную отдачу. Уверена, целевой показатель в губернии будет достигнут», - подчеркнула Екатерина Балан.
В планах на 2026 год - открытие в регионе специализированного центра реабилитации для родителей с зависимостями, развитие служб экстренного реагирования и усиление работы по восстановлению в родительских правах.
«Предстоит еще многое сделать. Но главное в этой работе: каждый ребенок должен расти в семье, чувствовать любовь и заботу», - написал в мессенджере МАКС глава региона Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

