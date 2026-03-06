Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок

В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, которые придут поддержать команду, наш клуб подготовил особый подарок – клубный кокошник.

Дополняйте свой образ аксессуаром, фотографируйтесь и отмечайте «Крылья» в социальных сетях.

Пусть 8 Марта станет не только прекрасным весенним днём, но и по-настоящему футбольным праздником для всех болельщиц «Крыльев»!

Встречаемся 8 марта на «Солидарность Самара Арене». Начало – в 15:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"