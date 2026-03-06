Анализ градостроительного потенциала Самары представили на совещании в Правительстве области

В Правительстве региона обсудили развитие градостроительного потенциала Самары и формирование нового генплана областного центра.

Совещание, в котором приняли участие представители Научно-исследовательского института проектного градостроительства (г. Санкт-Петербург), областного Правительства и Администрации городского округа Самара, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Масштабную работу по сбору и анализу данных институт проводит в рамках создания Единого документа территориального планирования Самары, в состав которого войдут генеральный план города и правила застройки и землепользования. Работа над документом ведется в рамках формирования новой градостроительной политики региона.

В градостроительном анализе от ведущей проектной организации были представлены данные о составe и количестве населения, юридическом статусе и принадлежности земельных участков, обеспеченности жителей социальной инфраструктурой, зелеными насаждениями, состоянии улично-дорожной сети, транспортной доступности, суточной (маятниковой) миграции населения.

В апреле институт будет готов представить проектные решения для будущего генерального плана областного центра и возможные пути решения проблем, которые были выявлены в ходе градостроительного анализа.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области