Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре

В Самаре стартовали обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, претендующих на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Первые публичные обсуждения прошли 4 марта в Ленинском и Октябрьском районах.

В ТОП-20 общественных пространств, которые войдут в рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год, вошли две локации на территории Ленинского района. Это Чкаловский сквер № 1 и Сквер Пушкина в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе. При обсуждении жители предложили включить в дизайн-проект общественного пространства зоны отдыха для людей старшего возраста и с ОВЗ – предполагается, что они будут особенно востребованы при проведении патриотических мероприятий. Также предложено установить указатели с обозначением расстояния до ближайших достопримечательностей и телескоп.

В Октябрьском районе на благоустройство в 2027 году претендует детская площадка, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев, сквер Гагарина и сквер Николая Басова. Согласно дизайн-проекту, сквер в районе домов № 52 и № 58 по улице Гагарина в Октябрьском районе предлагается выполнить в космической тематике. Здесь запланированы площадки для детей «Астероид», «Кратер», спортивный центр подготовки к полету, площадка для мероприятий «Открытый космос», релакс-павильоны с навесом и локации для тихого отдыха, спортивные тренажеры, площадка для настольного тенниса, сухой фонтан. Также предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, система автополива, освещение.

Перечень территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара по ссылке https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/dizajn-proekty-blagoustrojstva-naibolee-poseshhaemyx-obshhestvennyx-territorij/.