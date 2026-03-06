Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре

187
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре

В Самаре стартовали обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, претендующих на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Первые публичные обсуждения прошли 4 марта в Ленинском и Октябрьском районах.

В ТОП-20 общественных пространств, которые войдут в рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год, вошли две локации на территории Ленинского района. Это Чкаловский сквер № 1 и Сквер Пушкина в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе. При обсуждении жители предложили включить в дизайн-проект общественного пространства зоны отдыха для людей старшего возраста и с ОВЗ – предполагается, что они будут особенно востребованы при проведении патриотических мероприятий. Также предложено установить указатели с обозначением расстояния до ближайших достопримечательностей и телескоп.

 В Октябрьском районе на благоустройство в 2027 году претендует детская площадка, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев, сквер Гагарина и сквер Николая Басова. Согласно дизайн-проекту, сквер в районе домов № 52 и № 58 по улице Гагарина в Октябрьском районе предлагается выполнить в космической тематике. Здесь запланированы площадки для детей «Астероид», «Кратер», спортивный центр подготовки к полету, площадка для мероприятий «Открытый космос», релакс-павильоны с навесом и локации для тихого отдыха, спортивные тренажеры, площадка для настольного тенниса, сухой фонтан. Также предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, система автополива, освещение.

Перечень территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара по ссылке https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/dizajn-proekty-blagoustrojstva-naibolee-poseshhaemyx-obshhestvennyx-territorij/.

Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
06 марта 2026, 12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
Министерство промышленности и торговли Самарской области способствует выстраиванию прямых связей между крупным ритейлом и локальным агробизнесом. Сельское хозяйство
174
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
05 марта 2026, 12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
 Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в Отдел общего образования Департамента образования по телефону 8 (846) 332-82-48. Образование
357
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
04 марта 2026, 10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара просит жителей при включении сирен сохранять спокойствие. Общество
1599

Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
184
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
186
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
359
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1602
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
746
