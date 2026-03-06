Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже

Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, который сел на исторический трон магистра Мальтийского ордена в Эрмитаже, принадлежавший императору Павлу I. Об этом 6 марта сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, пишут "Известия".

Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель Александр Дробышев в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью. Предупреждения смотрителей музея он проигнорировал. В итоге сиденье трона деформировалось, а бархатная ткань на поверхности порвалась. Подножная скамья тоже была повреждена.

«Суд взыскал с мужчины стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину — 21 516 рублей», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Она также пояснила, что трон и скамья представляют высокую культурную значимость. Экспонат «входит в список лучших тронов Европы».

Сам трон был изготовлен в 1799–1800 годах для императора Павла I. Он принял Мальтийский орден под свой протекторат после захвата Мальты французами в 1798 году и стал Великим магистром. Трон поступил в Эрмитаж в 1946 году из Музея этнографии народов СССР.