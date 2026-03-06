Я нашел ошибку
Главные новости:
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.
Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже

97
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 

Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, который сел на исторический трон магистра Мальтийского ордена в Эрмитаже, принадлежавший императору Павлу I. Об этом 6 марта сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, пишут "Известия".

Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель Александр Дробышев в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью. Предупреждения смотрителей музея он проигнорировал. В итоге сиденье трона деформировалось, а бархатная ткань на поверхности порвалась. Подножная скамья тоже была повреждена.

«Суд взыскал с мужчины стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину — 21 516 рублей», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Она также пояснила, что трон и скамья представляют высокую культурную значимость. Экспонат «входит в список лучших тронов Европы».

Сам трон был изготовлен в 1799–1800 годах для императора Павла I. Он принял Мальтийский орден под свой протекторат после захвата Мальты французами в 1798 году и стал Великим магистром. Трон поступил в Эрмитаж в 1946 году из Музея этнографии народов СССР.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
164
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
319
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
249
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
377
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1619
Весь список