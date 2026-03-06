Лучший билетный кассир пригородного сообщения Самарской области работает в «Ласточке»

В Самарской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший билетный кассир пригородного железнодорожного сообщения». В состязании приняли участие 13 представительниц профессии.

Специалисты подтвердили высокий уровень подготовки: знание маршрутной сети, уверенную работу с кассовым оборудованием и, что не менее важно, умение найти подход к каждому пассажиру.

По итогам испытаний победу одержала Светлана Шевченко, билетный кассир скоростного электропоезда «Ласточка». Она набрала 97 баллов из 100 возможных.

Второе место заняла Мария Сякина («Волжский экспресс»).

Замкнула тройку призеров Марина Кижеватова (станция «Новоотрадная»).

Фото: минтранс СО