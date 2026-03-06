Я нашел ошибку
Температура воздуха 7 марта в Самаре ночью -12, -14°С, днем -5, -7°С. На дорогах гололедица.
7 марта в регионе без осадков, до -9°С
В Самарской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший билетный кассир пригородного железнодорожного сообщения».
Лучший билетный кассир пригородного сообщения Самарской области работает в «Ласточке»
В Правительстве региона обсудили развитие градостроительного потенциала Самары и формирование нового генплана областного центра.
Анализ градостроительного потенциала Самары представили на совещании в Правительстве области
МЧС России при необходимости будет привлекать волонтеров к работе в территориях со сложной паводковой ситуацией.
«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий
Занятие для юных сызранцев провела двухкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр Дарья Курбонмамадова.
В Сызрани состоялся мастер-класс по дзюдо для юных спортсменов
Флорист Амеранова 6 марта рассказала, что для создания визуально дорогого букета важно добавить акценты.
Флорист: советы по созданию визуально дорогого букета
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Лучший билетный кассир пригородного сообщения Самарской области работает в «Ласточке»

80
В Самарской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший билетный кассир пригородного железнодорожного сообщения».

В Самарской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший билетный кассир пригородного железнодорожного сообщения». В состязании приняли участие 13 представительниц профессии.

Специалисты подтвердили высокий уровень подготовки: знание маршрутной сети, уверенную работу с кассовым оборудованием и, что не менее важно, умение найти подход к каждому пассажиру.

По итогам испытаний победу одержала Светлана Шевченко, билетный кассир скоростного электропоезда «Ласточка». Она набрала 97 баллов из 100 возможных.

Второе место заняла Мария Сякина («Волжский экспресс»).

Замкнула тройку призеров Марина Кижеватова (станция «Новоотрадная»).

 

Фото:   минтранс СО

Весь список