Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году

С 1 апреля в Самаре начнется прием документов на поступление в первые классы общеобразовательных школ на 2026-2027 учебный год. Традиционно он пройдет в два этапа.

Начиная с 1 апреля (15:00) по 30 июня школы будут принимать заявления от родителей/законных представителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, и тех, кто имеет внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Также в этот период родители могут подать заявления в лицеи и гимназии. Второй этап – с 6 июля (15:00) до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября – предназначен для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Это значит, что в данный период родители могут подать заявление в учебные заведения другого района.

Заявление на поступление ребенка в 1 класс можно будет подать через портал Госуслуг, через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или лично в образовательной организации.

Узнать, какое образовательное учреждение закреплено за территориальным участком города, а также количество вакантных мест можно будет на странице Департамента образования администрации города Самары https://samadm.ru/authority/the_department_of_education/ не позднее, чем за неделю до старта приема, и в каждой школе.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в Отдел общего образования Департамента образования по телефону 8 (846) 332-82-48.