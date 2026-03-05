Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей

4 марта в Самаре провели консультацию для будущих участников первого грантового конкурса «Дом культуры», объявленного компанией «Логика молока» совместно с администрацией города.

Представителям учреждений культуры и некоммерческих организаций рассказали о ключевых этапах подготовки конкурсных заявок, особенностях проектов в каждой из номинаций и критериях отбора победителей. Особое внимание на встрече уделили мастер-классу по составлению заявочной документации.

Заявку на участие и получение грантовой поддержки могут подать учреждения культуры — например, музеи, библиотеки, дома культуры, театры, а также НКО, реализующие проекты в области культуры, работающие с локальными сообществами.

Принять участие в конкурсе можно, подав заявку на сайте https://dkgrant.ru/. В случае победы и получения грантовой поддержки организации должны будут реализовать свои проекты в срок до декабря 2027 года.