«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам

Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: только с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, единовременную выплату получают студентки очных отделений учреждений высшего и среднего профессионального образования, вставшие на учёт по беременности на ранних сроках.

До 8 марта в регионе, как и в целом по стране, проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и планированию беременности. Главная цель акции — напомнить будущим родителям о важности подготовки к рождению здорового ребёнка.

Выплата, ставшая региональной составляющей национального проекта «Семья», призвана поддержать молодых женщин, решивших стать матерью. В 2026 году на эти выплаты в областном бюджете запланирован 81 миллион рублей.

Одной из тех, кто уже оценил данную меру поддержки, стала Дарья Вериялова - студентка третьего курса Чапаевского губернского колледжа. Узнав о выплате, девушка подала заявление на сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе «Социальный портал».

«Оформление выплаты оказалось очень простым. Никаких дополнительных документов предоставлять не пришлось. Через две недели я получила 100 тысяч рублей на карту. Средства помогли нам приобрести всё необходимое для будущего малыша. Это очень значимая помощь для нашей семьи», - поделилась Дарья.

Для того чтобы информация дошла до каждой потенциальной получательницы, специалисты соцзащиты провели масштабную разъяснительную работу, в том числе с врачами женских консультаций и кураторами учебных заведений.

«Выплата назначается при постановке на учёт по беременности женщинам, обучающимся по очной форме. Заявление можно подать электронно или лично в управлении соцзащиты по месту жительства. При электронном оформлении визит в управление не требуется - все необходимые сведения запрашиваются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия», - отметила Юлия Моргунова, заведующая сектором Управления социальной защиты населения по г. о. Чапаевск.

Специалисты уверены, что благодаря таким мерам поддержки будущие мамы в Самарской области могут не только получить финансовую помощь, но и чувствовать себя защищенными, продолжая обучение и готовясь к рождению малыша.

