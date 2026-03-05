Я нашел ошибку
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам

154
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.

Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: только с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, единовременную выплату получают студентки очных отделений учреждений высшего и среднего профессионального образования, вставшие на учёт по беременности на ранних сроках.

До 8 марта в регионе, как и в целом по стране, проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и планированию беременности. Главная цель акции — напомнить будущим родителям о важности подготовки к рождению здорового ребёнка.

Выплата, ставшая региональной составляющей национального проекта «Семья», призвана поддержать молодых женщин, решивших стать матерью. В 2026 году на эти выплаты в областном бюджете запланирован 81 миллион рублей.

Одной из тех, кто уже оценил данную меру поддержки, стала Дарья Вериялова - студентка третьего курса Чапаевского губернского колледжа. Узнав о выплате, девушка подала заявление на сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе «Социальный портал».

«Оформление выплаты оказалось очень простым. Никаких дополнительных документов предоставлять не пришлось. Через две недели я получила 100 тысяч рублей на карту. Средства помогли нам приобрести всё необходимое для будущего малыша. Это очень значимая помощь для нашей семьи», - поделилась Дарья.
Для того чтобы информация дошла до каждой потенциальной получательницы, специалисты соцзащиты провели масштабную разъяснительную работу, в том числе с врачами женских консультаций и кураторами учебных заведений.

«Выплата назначается при постановке на учёт по беременности женщинам, обучающимся по очной форме. Заявление можно подать электронно или лично в управлении соцзащиты по месту жительства. При электронном оформлении визит в управление не требуется - все необходимые сведения запрашиваются автоматически в рамках межведомственного взаимодействия», - отметила Юлия Моргунова, заведующая сектором Управления социальной защиты населения по г. о. Чапаевск.

Специалисты уверены, что благодаря таким мерам поддержки будущие мамы в Самарской области могут не только получить финансовую помощь, но и чувствовать себя защищенными, продолжая обучение и готовясь к рождению малыша.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

