Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»

В Самарском государственном аграрном университете прошёл уникальный мастер-класс по управлению беспилотными авиационными системами (БАС) для будущих агрономов и инженеров. Наставниками студентов выступили ветераны специальной военной операции - участник регионального проекта «Школа героев», советник губернатора Матвей Мартемьянов и оператор-инструктор Алексей Чесноков.

Мероприятие вышло за рамки обычного мастер-класса, превратившись в интеграцию боевого опыта в сферу, обеспечивающую продовольственную безопасность региона и страны.

Для Матвея Мартемьянова, в прошлом маркетолога, ушедшего на фронт добровольцем и командовавшего расчётом ПТРК под Артёмовском, обучение молодёжи стало новой миссией. Он инициировал создание производства «Буревестник», которое сегодня выпускает более 2 тысяч дронов в месяц. На сегодняшний день более 18 тысяч беспилотников переданы для выполнения задач в зонах проведения СВО. При этом технологические решения, разработанные для оборонного сектора, демонстрируют высокий потенциал адаптации к задачам гражданского назначения, в частности - в агропромышленном комплексе.

«Такие занятия востребованы по всей России. Мы живём в век цифровизации, и БПЛА становятся неотъемлемой частью жизни. С 2025 года в России созданы войска беспилотных систем, но специалисты этого профиля нужны везде: от агропрома до здравоохранения», - отметил Матвей Мартемьянов.

Использование дронов в сельском хозяйстве Самарской области уже показывает высокую эффективность. Например, в условиях переувлажнения почв, когда тяжёлая наземная техника не может выйти в поле, БАС становятся одним из ключевых решений для спасения урожая. Так, в прошлом году в Самарской области объёмы обработки посевов с воздуха выросли в 10 раз.

«В 2024 году с помощью БАС мы обработали 22 тысячи гектаров, а в 2025 году охватили более 250 тысяч гектаров», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков.

Но технологии - лишь инструмент. Главное - кадры, которые умеют с ним работать. Правительство региона под руководством губернатора Вячеслава Федорищева создаёт беспрецедентные условия для привлечения молодежи в сельское хозяйство. По его инициативе размер единовременных выплат достигает 414 тысяч рублей - в зависимости от уровня образования. А в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» можно бесплатно получить образование по целевому договору.

Интеграция практического опыта участников специальной военной операции в образовательные программы аграрного вуза способствует формированию у обучающихся компетенций, востребованных в условиях технологической трансформации сельского хозяйства, и повышает привлекательность аграрных профессий для молодёжи.

Фото – СамГАУ