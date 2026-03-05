Я нашел ошибку
Главные новости:
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.
Сила в улыбке: команда проекта«Выбор сильных» провела мастер-класс по самообороне для старшеклассниц Кинеля
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 3 раза за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных трассах задействовано более 350 единиц спецтехники, в том числе 111 КДМ.
На региональных трассах работает более 350 единиц спецтехники из‑за снегопада
В преддверии Международного женского дня на дорогах Волжского района царила теплая праздничная атмосфера.
Сотрудники ГАИ Волжского района вместе с активистами «Молодой Гвардии» провели праздничную акцию «Зеркало безопасности»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч

62
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.

Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона. Запущенные в ноябре 2025 года по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева, они уже перевезли более 40 тысяч пассажиров. 
На маршруте № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» работают 10 новых автобусов большого класса Sollers SA9. Они оснащены мягкими креслами, вместительными багажными отсеками, кондиционерами и терминалами безналичной оплаты. Автобусы курсируют круглосуточно, что делает поездки в воздушную гавань доступными в любое время. Днём они отправляются каждый час, ночью интервал движения составляет 2–2,5 часа. Наиболее популярны рейсы после 14:00.
Маршрут работает по регулируемому тарифу. Стоимость проезда из Самары составляет 153 рубля, провоз багажа — 23 рубля. Для сравнения: поездка на такси до аэропорта обходится в среднем около 2 тысяч рублей. Для участников СВО и их близких, а также детей из многодетных семей действует бесплатный проезд в соответствии с постановлением Правительства Самарской области.
В конце января по просьбам жителей была добавлена дополнительная остановка — у станции метро «Московская».
«Удобный график, хороший маршрут, комфортные автобусы. И по цене гораздо доступнее такси, особенно с учётом багажа», — поделилась жительница Самары Ксения Демьянова.
«Раньше до аэропорта всегда добирался на автомобиле, но теперь в моём лексиконе появилось слово "рентабельно". Этот маршрут экономически выгоднее, чем поездка на личной машине», — отметил другой путешественник.
Проект организации новых маршрутов разработан при участии Сергея Елхимова — советника министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, ветерана СВО, выпускника первого потока программы «Школа героев», инициированной главой региона.
«Сам уроженец Самарской области, я помню, что в советское время подобные маршруты существовали, но впоследствии исчезли из-за нерентабельности. Тем не менее, я считал такой маршрут необходимым — он подчёркивает социальную значимость пассажирских перевозок, — прокомментировал советник министра. — Работа по открытию маршрутов по регулируемым тарифам в Самарской области продолжается».
Запуск регулярных рейсов до аэропорта Курумоч стал частью масштабной программы по развитию маршрутной сети Самарской области. Работа в этом направлении будет продолжена: планируется открытие новых социально значимых маршрутов, повышение доступности и комфорта пассажирских перевозок для жителей региона.

 

Фото:   минтранс СО

Теги: Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
7 марта «Грушинский экспресс» отправится по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».
03 марта 2026, 21:45
«Грушинский экспресс» отправится в праздничный рейс 7 марта
7 марта «Грушинский экспресс» отправится по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».   Общество
524
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
12 февраля 2026, 15:36
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области. Спорт
838
12 февраля в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт, в котором будет блистать виртуозный пианист Борис Березовский.
09 февраля 2026, 14:42
Один из самых виртуозных пианистов современности Борис Березовский посетит Самару и Тольятти
12 февраля в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт, в котором будет блистать виртуозный пианист Борис Березовский. Культура
869
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
195
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1495
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
655
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1266
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
610
Весь список