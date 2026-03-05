Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч

Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона. Запущенные в ноябре 2025 года по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева, они уже перевезли более 40 тысяч пассажиров.

На маршруте № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» работают 10 новых автобусов большого класса Sollers SA9. Они оснащены мягкими креслами, вместительными багажными отсеками, кондиционерами и терминалами безналичной оплаты. Автобусы курсируют круглосуточно, что делает поездки в воздушную гавань доступными в любое время. Днём они отправляются каждый час, ночью интервал движения составляет 2–2,5 часа. Наиболее популярны рейсы после 14:00.

Маршрут работает по регулируемому тарифу. Стоимость проезда из Самары составляет 153 рубля, провоз багажа — 23 рубля. Для сравнения: поездка на такси до аэропорта обходится в среднем около 2 тысяч рублей. Для участников СВО и их близких, а также детей из многодетных семей действует бесплатный проезд в соответствии с постановлением Правительства Самарской области.

В конце января по просьбам жителей была добавлена дополнительная остановка — у станции метро «Московская».

«Удобный график, хороший маршрут, комфортные автобусы. И по цене гораздо доступнее такси, особенно с учётом багажа», — поделилась жительница Самары Ксения Демьянова.

«Раньше до аэропорта всегда добирался на автомобиле, но теперь в моём лексиконе появилось слово "рентабельно". Этот маршрут экономически выгоднее, чем поездка на личной машине», — отметил другой путешественник.

Проект организации новых маршрутов разработан при участии Сергея Елхимова — советника министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, ветерана СВО, выпускника первого потока программы «Школа героев», инициированной главой региона.

«Сам уроженец Самарской области, я помню, что в советское время подобные маршруты существовали, но впоследствии исчезли из-за нерентабельности. Тем не менее, я считал такой маршрут необходимым — он подчёркивает социальную значимость пассажирских перевозок, — прокомментировал советник министра. — Работа по открытию маршрутов по регулируемым тарифам в Самарской области продолжается».

Запуск регулярных рейсов до аэропорта Курумоч стал частью масштабной программы по развитию маршрутной сети Самарской области. Работа в этом направлении будет продолжена: планируется открытие новых социально значимых маршрутов, повышение доступности и комфорта пассажирских перевозок для жителей региона.

Фото: минтранс СО