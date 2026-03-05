Я нашел ошибку
Главные новости:
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой

103
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.

10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.    (16+)

Совсем недавно ведущая актриса СамАрта, ветеран самарской сцены Людмила Михайловна Гаврилова отметила 80-летний юбилей. Каждый театральный сезон у Людмилы Гавриловой – премьера на сцене Самарского ТЮЗа. За год она успевает принять участие сразу в нескольких киносъемках. Художники пишут с нее портреты, и даже делают кукол в образах ее сценических героинь. Всех поклонников актрисы СамАрт приглашает отметить юбилейную дату вместе. В программе бенефиса – спектакль «Ханума», в котором Гаврилова играет Бабушку Ануш, творческие поздравления коллег Людмилы Михайловны.

В своём единственном в жизни театре – СамАрте – актриса служит вот уже почти 60 лет. Начинала с ролей девчонок и мальчишек, кошек и котов, собак и волчиц: Астрид в «Малыше и Карлсоне, который живет на крыше», Том в «Принце и нищем», Золушка в одноименной сказке. Одну только Пеппи Длинныйчулок Людмила Гаврилова сыграла более шестисот раз. В биографии актрисы – почти весь мировой репертуар: Смеральдина в «Слуге двух господ», Дуняша в «Вишневом саде», Простакова в «Недоросли», Кормилица в «Ромео и Джульетте», Квашня в постановке «На дне», Мать в «Василии Тёркине», Домна Пантелеевна в «Талантах и поклонниках».

Сейчас Людмила Гаврилова выходить на сцену в спектаклях разных жанров – классических комедиях (Жена унтер-офицера в «Ревизоре» Гоголя, Старуха Хлестова в «Горе от ума» Грибоедова), драмах (Бабушка Крукса, Тетка Масловой в «Воскресении» Толстого, Мать Менахема в «Поминальной молитве» Горина), постановках для детей («Свет-Луна») и подростков («Бесконечная история»). В бенефисном спектакле по пьесе Цагарели «Ханума» Людмила Михайловна – уморительная, ворчливая, но добрая и любящая бабушка Соны. Эту роль актриса с большим удовольствием играет вот уже тринадцать лет и своим азартом заражает партнеров по сцене.

 

Фото:  минкульт СО

