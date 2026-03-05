В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой

10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой. (16+)

Совсем недавно ведущая актриса СамАрта, ветеран самарской сцены Людмила Михайловна Гаврилова отметила 80-летний юбилей. Каждый театральный сезон у Людмилы Гавриловой – премьера на сцене Самарского ТЮЗа. За год она успевает принять участие сразу в нескольких киносъемках. Художники пишут с нее портреты, и даже делают кукол в образах ее сценических героинь. Всех поклонников актрисы СамАрт приглашает отметить юбилейную дату вместе. В программе бенефиса – спектакль «Ханума», в котором Гаврилова играет Бабушку Ануш, творческие поздравления коллег Людмилы Михайловны.

В своём единственном в жизни театре – СамАрте – актриса служит вот уже почти 60 лет. Начинала с ролей девчонок и мальчишек, кошек и котов, собак и волчиц: Астрид в «Малыше и Карлсоне, который живет на крыше», Том в «Принце и нищем», Золушка в одноименной сказке. Одну только Пеппи Длинныйчулок Людмила Гаврилова сыграла более шестисот раз. В биографии актрисы – почти весь мировой репертуар: Смеральдина в «Слуге двух господ», Дуняша в «Вишневом саде», Простакова в «Недоросли», Кормилица в «Ромео и Джульетте», Квашня в постановке «На дне», Мать в «Василии Тёркине», Домна Пантелеевна в «Талантах и поклонниках».

Сейчас Людмила Гаврилова выходить на сцену в спектаклях разных жанров – классических комедиях (Жена унтер-офицера в «Ревизоре» Гоголя, Старуха Хлестова в «Горе от ума» Грибоедова), драмах (Бабушка Крукса, Тетка Масловой в «Воскресении» Толстого, Мать Менахема в «Поминальной молитве» Горина), постановках для детей («Свет-Луна») и подростков («Бесконечная история»). В бенефисном спектакле по пьесе Цагарели «Ханума» Людмила Михайловна – уморительная, ворчливая, но добрая и любящая бабушка Соны. Эту роль актриса с большим удовольствием играет вот уже тринадцать лет и своим азартом заражает партнеров по сцене.

Фото: минкульт СО