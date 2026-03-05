В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников

В Самарской области завершились отборочные соревнования турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди обучающихся общеобразовательных организаций, проходящего в рамках общественного проекта ПФО под патронатом полномочного представителя Президента в округе Игоря Комарова. Региональный этап соревнований проведен при поддержке министерства образования Самарской области.
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
Победителями и призерами финальных соревнований стали:
Юноши
ГБОУ СОШ п. Новосемейкино
ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск
ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье
Девушки
ГБОУ СОШ с. Алексеевка
ГБОУ СОШ №10 «ЛИК» г.о. Отрадный
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город»
Фото: минспорта СО