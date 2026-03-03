Я нашел ошибку
Главные новости:
Путешественник Федор Конюхов стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм»
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.
В Камышлинском районе на трассе М-5 «Урал» в пути следование загорелся большегруз
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность».
Руководство ГУ МВД СО вручило благодарности особо отличившимся студентам по специальности «Правоохранительная деятельность»
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом».
Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Ак Барсом» - 5:3
Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад.
В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
7 марта «Грушинский экспресс» отправится по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».
«Грушинский экспресс» отправится в праздничный рейс 7 марта
Мероприятия
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»

162
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»

В Самаре завершился социальный проект «НеИгры», направленный на профилактику социального одиночества подростков. За время работы прошло 22 мероприятия, участие в которых приняли более 200 школьников.

Проект развивался в формате мобильного клуба: встречи проходили на городских площадках и в общественных пространствах. Вместо привычных лекций о «правильном поведении» подросткам предлагали включиться в настольно-ролевые игры.

В основе формата — игровые механики, в том числе ролевая система. За столом участники распределяли роли, строили стратегии, договаривались, спорили и искали выход из неожиданных сюжетных поворотов.

Через игру подростки тренировались говорить вслух, отстаивать позицию и принимать командные решения. Организаторы отмечают, что многие участники поначалу держались настороженно, однако уже в процессе включались в обсуждения и брали на себя лидерские роли.

«Мы не ставили цель бороться с гаджетами или читать нотации. Нам было важно создать среду, где подростку интересно быть участником, а не наблюдателем. И когда появляется живой процесс, телефоны просто перестают быть главным», — отметила руководитель АНО "Тренинговый Центр Игропрактики" Кирюхина Екатерина.

По итогам встреч у части участников сформировалось устойчивое сообщество: ребята продолжают общение и за пределами игровых сессий. Для многих проект стал так называемым «третьим местом» — пространством вне дома и школы, где можно безопасно проявлять себя.

Грантовый этап программы завершён. Проект реализован при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

 

Теги: Мероприятия

159
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
189
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
738
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
449
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
486
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
409
