В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»

В Самаре завершился социальный проект «НеИгры», направленный на профилактику социального одиночества подростков. За время работы прошло 22 мероприятия, участие в которых приняли более 200 школьников.

Проект развивался в формате мобильного клуба: встречи проходили на городских площадках и в общественных пространствах. Вместо привычных лекций о «правильном поведении» подросткам предлагали включиться в настольно-ролевые игры.

В основе формата — игровые механики, в том числе ролевая система. За столом участники распределяли роли, строили стратегии, договаривались, спорили и искали выход из неожиданных сюжетных поворотов.

Через игру подростки тренировались говорить вслух, отстаивать позицию и принимать командные решения. Организаторы отмечают, что многие участники поначалу держались настороженно, однако уже в процессе включались в обсуждения и брали на себя лидерские роли.

«Мы не ставили цель бороться с гаджетами или читать нотации. Нам было важно создать среду, где подростку интересно быть участником, а не наблюдателем. И когда появляется живой процесс, телефоны просто перестают быть главным», — отметила руководитель АНО "Тренинговый Центр Игропрактики" Кирюхина Екатерина.

По итогам встреч у части участников сформировалось устойчивое сообщество: ребята продолжают общение и за пределами игровых сессий. Для многих проект стал так называемым «третьим местом» — пространством вне дома и школы, где можно безопасно проявлять себя.

Грантовый этап программы завершён. Проект реализован при поддержке Росмолодёжь.Гранты.