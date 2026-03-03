В Камышлинском районе на трассе М-5 «Урал» в пути следование загорелся большегруз

Сегодня в 10 часов 24 минуты в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.

Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет указанной части в составе 3 человек личного состава на пожарной автоцистерне. На месте на тушения пожара были поданы 1 ствол «Б» и ствол воздушно-пенный. Благодаря слаженным действиям наших пожарных пожар был успешно ликвидирован.

Пострадавших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"