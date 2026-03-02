Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре

Восьмилетняя девочка и 46-летняя женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Кировском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание произошло вечером 1 марта в тамбуре одного из подъездов дома по улице Ташкентской. Загорелись домашние вещи на площади 3 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 19:00, открытое пламя ликвидировали к 19:30.

На тушение выезжали 37 спасателей и 8 единиц спецтехники. Пожарные эвакуировали 17 жильцов, ещё 13 человек спасли. Обстоятельства происшествия и степень тяжести травм пострадавших сейчас уточняются, пишет Самарская газета.