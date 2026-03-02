Самарская таможня передала Министерству обороны 52 электровелосипеда и 1 электромобиль.

Решением районного суда Оренбурга 53 единицы электротехники были признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность.

Проверка установила, что товар был незаконно ввезен в Российскую Федерацию. Собственники не воспользовались своим правом продекларировать электровелосипеды в добровольном порядке. Сроки хранения истекли и было принято решение передать невостребованный товар на нужды специальной военной операции.

Заместитель начальника Самарской таможни – начальник службы по Оренбургской области Кирилл Кузяков: «Электровелосипеды, признаные бесхозяйными и обращеные в федеральную собственность, переданы на нужды специальной военной операции. Вся техника находится в технически исправном состоянии. Уверен, что она станет хорошим подспорьем для наших бойцов».