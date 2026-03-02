под Самарой перестал ходить автобус № 103К

Жители коттеджного посёлка «Юбилейный» под Самарой снова оказались в транспортной изоляции, пишет Самара-МК.

С 28 февраля прекратил работу автобус № 103К, который всего полтора месяца связывал их с областным центром.

Маршрут был запущен 12 января по личному поручению губернатора, но уже 27 февраля перевозчик сообщил об его отмене — якобы из-за «отсутствия пассажиропотока».

Для многих жителей этот автобус был единственным способом добраться до Самары — особенно для пожилых, многодетных семей и тех, у кого нет личного транспорта.

На линии работала всего одна машина, но люди уже начали ориентироваться по расписанию.

Теперь же они вынуждены искать альтернативы — такси, попутчиков или долгие пешие переходы.

Особенно тяжело пришлось социально уязвимым.

Местные называют ситуацию «издевательством» и требуют вмешательства властей.

Активисты считают, что ошибка — в расстановке приоритетов:

«Субсидии стоило направить на социально значимые маршруты, а не на рейсы в аэропорт, как № 222», — возмущаются они.