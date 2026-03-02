Продолжается прием заявок на конкурсы проекта "Добрые новости"

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжается прием заявок на конкурсы проекта "Добрые новости"

189
Продолжается прием заявок на конкурсы проекта "Добрые новости"

Более 100 заявок уже поступило на участие в федеральном информационном проекте «Добрые новости». Он включает в себя четыре больших конкурса: социальной рекламы и общественных инициатив, юных журналистов «Юнкор», социального плаката и лучших реализованных социальных проектов. Положения о конкурсах, а также формы заявок доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Y3lOKT66levcbw.

Прием работ продлится до 31 марта. Заявки можно направлять на электронную почту dobronews@bk.ru. Итоги будут подведены на масштабном форуме в апреле, в рамках которого пройдут мастер-классы и круглые столы, интерактивные выставки, встречи с федеральными экспертами, а также торжественное награждение победителей.

Напомним, участниками «Добрых новостей» могут стать журналисты – юные и профессиональные, рассказывающие о социальных проектах, многодетных семьях, неунывающих людях с ограниченными возможностями здоровья, мотивирующих примерах волонтерской деятельности, патриотическом воспитании и позитивных изменениях в Самарской области и стране. В этом году конкурсы и форум проекта «Добрые новости» пройдут в юбилейный, 15-й раз.

«В огромном потоке новостей, который есть сегодня, хороших человеческих историй и позитива не хватает. Иногда посмотришь, и кажется, будто мир состоит из негатива, но это совсем не так. Поэтому мы очень хотели создать площадку, на которой мастера пера, их будущие коллеги-юнкоры и просто неравнодушные люди могли сделать добрый информационный продукт. За несколько лет проект приобрел статус федерального. Но, если честно, «Добрые новости» – это настоящая философия, объединяющая тысячи людей», – отмечал ранее врио заместителя губернатора Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Александр Фетисов.

В прошлом году всего было подано 757 заявок на конкурсы федерального информационного проекта «Добрые новости». Охват участников составил свыше 48 тысяч человек, еще порядка 46 тысяч жителей страны стали участниками образовательных лекториев. Организаторы уверены, что и в 2026 году интерес не пропадет и количество участников только увеличится.

Фото: РО РВИО в Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
188
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
213
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
257
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
952
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
893
Весь список