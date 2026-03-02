В Тольятти классику сыграют джазисты из Венгрии

Концерт Трио Петера Сарика (12+) состоится в Тольяттинской филармонии.

На счету коллектива, который считается одним из ведущих в Венгрии в своей музыкальной нише, три выпущенных альбома. В них представлены классические произведения в джазовой интерпретации. Эти музыкальные альбомы получили международное признание.



Основатель группы джазистов Петер Сарик имеет академическое музыкальное образование, является композитором, педагогом и джазовым пианистом. В 2016 году в Венгрии он был удостоен титула "Музыкант года". Вместе с ним играют талантливые музыканты, имеющие множество творческих наград — Тамаш Петер (бас-гитара, контрабас), Аттила Галфи (ударные). Все участники коллектива обладают искусством импровизации и во время концертов умеют заряжать атмосферу ощущением драйва и легкости.



На тольяттинском концерте трио сыграет в стиле джаз произведения Баха, Вивальди, Моцарта, Бартока, Шопена, Чайковского и других великих классиков мировой музыки, пишет 450Медиа.