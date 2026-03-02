Я нашел ошибку
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело

160
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.

Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело. Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка. Пока мама была на работе, девочка с интересом изучала, как устроен механизм, как нитка ложится ровной строчкой. Это увлечение осталось с ней на всю жизнь. В подростковом возрасте она уже шила нижнее бельё для себя и подруг, мечтала стать профессиональной швеей. 
По настоянию родителей Лариса Анатольевна получила диплом бухгалтера и много лет работала по специальности. Однако хобби без внимания не оставила.
Все изменилось, когда она обратилась в Кадровый центр «Работа России» Алексеевского района, где специалисты рассказали о возможности получить единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Для женщины это стало знаком: пора выводить хобби на новый профессиональный уровень.
Чтобы уверенно стартовать, Лариса Анатольевна прошла обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». Два месяца занятий помогли ей разобраться в юридических и финансовых вопросах, грамотно составить бизнес-план и подготовиться к защите проекта. В 2025 году ее инициативу одобрили, и на полученные средства она приобрела современные промышленные швейные машины.
Новое оборудование позволило увеличить производительность и расширить ассортимент. Сегодня Лариса Ажикенова шьет постельное белье любых размеров и принтов – от полуторного до евро и семейных комплектов, которые пользуются наибольшим спросом. Заказов стало значительно больше, а клиенты ценят качество и индивидуальный подход.
«Благодарю Кадровый центр за финансовую поддержку и возможность заниматься любимым делом на новом уровне, – делится Лариса Анатольевна. – На предоставленные средства я купила современные швейные машины. Заказов стало больше, ассортимент увеличился. Моя внучка, которой нет еще двух лет, уже вовсю учится у меня. Возможно она реализует мою мечту и будет работать профессиональной швеей. С нынешними мерами поддержки открыть свое дело стало легко. Совет тем, кто в раздумьях: начинать никогда не поздно, а Кадровый центр всегда поможет!»
Руководитель Кадрового центра «Работа России» Алексеевского района Светлана Палатова пояснила, что механизм поддержки давно отработан и доступен каждому желающему: «Любой человек, который хочет открыть свое дело, может прийти к нам за консультацией. Мы помогаем сориентироваться, предлагаем пройти обучение основам предпринимательской деятельности. Следующий этап – защита бизнес-плана перед комиссией. И если проект получает одобрение, Кадровый центр выделяет 100 тысяч рублей на покупку необходимого базового оборудования. Отбор довольно строгий, но именно это дает нам уверенность, что поддержку получают действительно перспективные и продуманные проекты».
Открыть свое дело при поддержке государства реально: достаточно обратиться в ближайший Кадровый центр «Работа России» Самарской области. Специалисты подскажут, с чего начать, помогут с обучением и составлением бизнес-плана. Получить консультацию можно при личном визите и по телефону единого контакт-центра 8 (800) 302‑15‑44.

 

 

Фото:  минтруд СО

Теги: Самара

