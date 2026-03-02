Самарский СОБР «Омега» отметил 33-ю годовщину со дня образования

1 марта 2026 года специальный отряд быстрого реагирования «Омега», входящий в структуру Управления Росгвардии по Самарской области, встретил 33-ю годовщину со дня своего образования. За это время подразделение по праву зарекомендовало себя как элита войск правопорядка, его офицеры готовы к выполнению самых сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности граждан и противодействию преступности.

За годы существования бойцы СОБР «Омега» приняли участие в сотнях специальных операций, в ходе которых задерживались особо опасные вооруженные преступники, обезвреживались банды, занимавшиеся разбойными нападениями и вымогательствами. Операции по их нейтрализации проводилась в тесном взаимодействии с подразделениями ФСБ, МВД и Следственного комитета.

Только в 2025 году офицеры «Омеги» более 500 раз привлекались к выполнению специальных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержано почти 300 человек, из незаконного оборота изъято несколько десятков единиц оружия, боеприпасы к нему, более 14,5 килограммов наркотических веществ и свыше 40 миллионов рублей, предположительно, полученных преступным путем.

Бойцы «Омеги» имеют богатый опыт участия в боевых действиях, в том числе в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. С первых дней они участвуют в проведении специальной военной операции, где они не раз демонстрировали мужество, выучку и верность присяге.

Действующих сотрудников и ветеранов росгвардейского спецназа в ходе торжественного собрания, приуроченного к праздничной дате, поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов. «Уверен, что отряд «Омега» из лучших отрядов в России. Вы выполняете самые ответственные задачи по сопровождению оперативных мероприятий, вы доказали свое превосходство на международной арене, став сильнейшей иностранной командой V турнира по практической (тактической) стрельбе среди спецподразделений в республике Беларусь. Я уверен, что благодаря нашим уважаемым ветеранам, их мудрости и опыту, вы продолжите все славные традиции, в любых обстоятельствах продемонстрируете профессионализм, найдете верные решения самых сложных задач» - сказал полковник полиции Сергей Абрамов, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области