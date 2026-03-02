Самарский СОБР «Омега» отметил 33-ю годовщину со дня образования

Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский СОБР «Омега» отметил 33-ю годовщину со дня образования

169
1 марта 2026 года спецотряд быстрого реагирования «Омега», входящий в Управление Росгвардии СО, встретил 33-ю годовщину со дня своего образования.

1 марта 2026 года специальный отряд быстрого реагирования «Омега», входящий в структуру Управления Росгвардии по Самарской области, встретил 33-ю годовщину со дня своего образования. За это время подразделение по праву зарекомендовало себя как элита войск правопорядка, его офицеры готовы к выполнению самых сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности граждан и противодействию преступности.

За годы существования бойцы СОБР «Омега» приняли участие в сотнях специальных операций, в ходе которых задерживались особо опасные вооруженные преступники, обезвреживались банды, занимавшиеся разбойными нападениями и вымогательствами. Операции по их нейтрализации проводилась в тесном взаимодействии с подразделениями ФСБ, МВД и Следственного комитета.

Только в 2025 году офицеры «Омеги» более 500 раз привлекались к выполнению специальных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержано почти 300 человек, из незаконного оборота изъято несколько десятков единиц оружия, боеприпасы к нему, более 14,5 килограммов наркотических веществ и свыше 40 миллионов рублей, предположительно, полученных преступным путем.

Бойцы «Омеги» имеют богатый опыт участия в боевых действиях, в том числе в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. С первых дней они участвуют в проведении специальной военной операции, где они не раз демонстрировали мужество, выучку и верность присяге.

Действующих сотрудников и ветеранов росгвардейского спецназа в ходе торжественного собрания, приуроченного к праздничной дате, поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов. «Уверен, что отряд «Омега» из лучших отрядов в России. Вы выполняете самые ответственные задачи по сопровождению оперативных мероприятий, вы доказали свое превосходство на международной арене, став сильнейшей иностранной командой V турнира по практической (тактической) стрельбе среди спецподразделений в республике Беларусь. Я уверен, что благодаря нашим уважаемым ветеранам, их мудрости и опыту, вы продолжите все славные традиции, в любых обстоятельствах продемонстрируете профессионализм, найдете верные решения самых сложных задач» - сказал полковник полиции Сергей Абрамов, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

Весь список