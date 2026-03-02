Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год

Я нашел ошибку
Главные новости:
2 марта самолет Boeing 787 из Абу-Даби совершил в Москве посадку в 21:08 мск.
Первый рейс из ОАЭ, после приостановки полетов, приземлился в Москве
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
5 марта в 17:00 в САТОБ арт-променад «Гений места» пройдет перед программой одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии состоится арт-променад «Гений места»
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
Главная медсестра Самарского онкодиспансера Вероника Пятикоп вошла в число первых 4 специалистов страны, которые получили награды.
Главная медсестра областного онкодиспансера удостоена медали Минздрава России «За наставничество в здравоохранении»
В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили итоги и перспективы капремонта многоквартирных домов
По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый получил от одного из осужденных 200 тысяч рублей за передачу запрещенных предметов – пяти мобильных телефонов и зарядных устройств к ним.
Бывший начальник отдела УФСИН СО, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом
Редкие имена февраля 2026 года для мальчиков: Серафим, Ростислав, Руслан, Леонид, Добрыня.
Комитет ЗАГС СО: популярные и редкие детские имена февраля 2026 года и за февраль 1926 года
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год

239
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 

В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. В работе коллегии приняли участие первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя Правительства Ольга Собещанская, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, представители судебных и правоохранительных органов, работники службы. Участники заседания подробно проанализировали итоги работы службы в минувшем году и определили задачи на перспективу.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Самарской области за 2025 год составило 335 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом объем поступлений налоговых доходов увеличился на 10,5 млрд рублей. Сумма поступлений, администрируемых Федеральной налоговой службой, за прошлый год составила более 314 млрд рублей. Это почти 94% от общей суммы всех поступлений бюджета Самарской области.
Виталий Шабалатов, открывая заседание, отметил: «Поступления доходов в 2025 году позволили профинансировать социальные расходы, направить средства на поддержку участников специальной военной операции, реализацию национальных проектов, финансирование социальных программ, в том числе инвестиционных и капитальных проектов в социальной сфере».
Он также подчеркнул, что в минувшем году по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева начала активную работу межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета Самарской области. Работа комиссии показала свою эффективность и будет продолжена в 2026 году.
От имени председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова участников заседания приветствовал Виктор Кузнецов, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике:
«Последние 3 дня в парламенте в ходе заседания комитета по бюджету, пленарного заседания идет самый серьёзный, заинтересованный, честный разговор о ситуации в регионе, о её настоящем, её будущем, о понимании целей, задач и нашей ответственности перед обществом в целом и перед нашими избирателями. Должен сказать, что мы со стороны депутатского корпуса рады отметить активное участие Самарского регионального отделения налоговой службы в законотворческом процессе. Вы всегда присутствуете на заседаниях Самарской Губернской Думы, на нашем комитете. Уверен, что и в дальнейшем наше конструктивное сотрудничество продолжится».
Руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев в своем докладе подробно остановился на основных показателях работы налогового ведомства в минувшем году.
За 2025 год в бюджетную систему Российской Федерации поступило 1622,1 млрд руб. доходов, администрируемых налоговыми органами. Это на 0,8%, или на 12,1 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений был достигнут почти по всем отраслям.
Снизилась задолженность в консолидированный бюджет Самарской области - на 0,5 млрд руб., или 3,8% в сравнении с 2024 годом.
Еще одно подтверждение устойчивого состояния экономики в непростой период – рост числа индивидуальных предпринимателей в Самарской области. За минувший год их количество увеличилось на 7,4%.
Налоговики региона проводят большую работу по повышению финансовой и налоговой грамотности населения. В 2025 году специалистами налоговых органов региона проведено 961 мероприятие, в которых приняли участие почти 45 тысяч человек.
Самарская область вошла в пятерку первых российских регионов, где открыты налоговые классы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Эта работа нацелена на формирование ответственного отношения к уплате налогов и воспитание финансово грамотного поколения.
Как отметил Кирилл Князев, прогнозы поступления налогов на текущий год благоприятные. А основными задачами налоговых органов остаются исполнение параметров бюджетов всех уровней, поиск источников дополнительных доходов бюджета, борьба с дроблением бизнеса и схемами ухода от налогов. Это будет способствовать созданию более справедливой и эффективной налоговой системы, выполнению поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
В завершение участники заседания подчеркнули, что крайне важно обеспечить баланс между увеличением доходов бюджета и сохранением устойчивости предприятий малого и среднего бизнеса. Эту задачу налоговая служба, органы исполнительной и законодательной власти намерены решать совместно.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

