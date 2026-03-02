Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками

5 марта в 19.00 в пространстве «ЦЕХ» центра труда и отдыха «Станкозавод» пройдет лекция «Как архитекторы спасают наследие своими руками» (12+). Ее прочитает московский архитектурный журналист, публицист, главный редактор журнала «Проект Россия» и урбанистического портала «Среда для жизни» Юлия Шишалова. Вход свободный.



Те, кто хотя бы однажды сталкивался с темой возрождения исторических зданий (а это значит, что их не только сохраняют, но и перезапускают с актуальной функцией), знают, что успех предприятия во многом зависит не только от удачной социокультурной или финансовой модели, но и от личных ресурсов нового арендатора или собственника.



– Наследие – это история про любовь, и в этом смысле архитектор – идеальный для него хозяин, – говорит Юлия Шишалова. – Он знает, что с ним делать физически (или не знает, но обязательно разберется); он как-никак обладает предпринимательской жилкой и сумеет организовать «хозяйственный оборот»; он в конце концов любит, понимает – и окружен теми, кто тоже любит и понимает, поэтому в доме под его присмотром всегда будет теплиться жизнь.



В Самаре уже есть примеры, когда архитекторы собственными силами заботятся об архитектуре с историей. Дмитрий и Мария Храмовы открыли кофейню «Белая чашка» в бывшем каретнике усадьбы Курлиных. Ира Фишман и Александр Шуткин купили дом, который прежняя хозяйка считала советским, а он оказался XIX века, и теперь стал резиденцией для бюро и общественным пространством для всех, кто ценит хорошую архитектуру. Все упомянутые архитекторы, кстати, члены Самарского регионального отделения ВООПИиК.



Таких примеров становится все больше и больше – от Москвы и Петербурга до Уфы и Краснодара. На лекции Юлия Шишалова расскажет о самых интересных проектах. Гости узнают, как архитекторы приспосабливают под себя деревянное, краснокирпичное и советское наследие, и что каждый из нас может сделать для того, чтобы наша история продолжалась в материальном.



Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория «Архитектурная среда» кофейни «Белая чашка».



5 марта 19.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)