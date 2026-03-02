Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе

По данным Авито Услуг, в январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Приволжском федеральном округе вырос интерес к обучающим и развивающим занятиям. После новогодних праздников жители региона чаще выбирали курсы, которые помогают сменить ритм, заняться саморазвитием и попробовать новые форматы — от психологии до танцев и прикладных навыков.

В январе жители ПФО активно выбирали и танцевальные направления. Интерес к занятиям хип-хопом в округе вырос на 61%, к Lady Style — на 56%, а к бачате — на 37%. В отдельных регионах динамика также была заметной: в Башкортостане спрос на занятия хореографией увеличился на 6%.

Также в начале года жители округа чаще выбирали прикладные курсы. Интерес к кулинарным занятиям в ПФО вырос в отдельных регионах: в Казани спрос увеличился на 66%, а в Татарстане — на 76%, что отражает внимание к форматам, которые легко применять в повседневной жизни.

В целом январь показал: жители ПФО все чаще используют начало года как возможность попробовать новое — выбирая занятия, связанные с развитием, движением и практическими навыками.