28 февраля 2026 года в Самаре, столице авторской песни, Самарский областной Грушинский клуб провел традиционный Зимний Грушинский фестиваль, который также по традиции прошел на площадке КРЦ «Звезда». Именно на этой сцене полвека назад зарождался Зимний Грушинский и расцветала авторская песня.

Спонсором фестиваля выступил НИИ «Экран».

В 2026 году на сцену Зимнего Грушинского вышли знаковые для жанра авторской песни люди, известные авторы и исполнители: Павел Пиковский (Москва), Роман Ланкин (Томск), Грушинское трио (Самара) в составе Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев, Николай Гринько (Москва), Ирина и Андрей Колесниковы и ансамбль «Инородные инструменты» (Самара/Казань). Впервые на сцену Зимнего Грушинского вышли молодые участники, продолжатели нашей песенной традиции – Николай Осягин, Галина Коптилина, Александр Савченко, Николай Алавердян, Ульяна Рабинович. Ребята сорвали овации зала не меньше, чем звездные участники и стали ярким открытием фестиваля.

Состоялось 2 концерта «Сверим наши песни», часть 1 и часть 2. Это название приросло к Зимнему Грушинскому еще в далеких 70-х, когда известный автор Владимир Ланцберг написал свою знаковую для Грушинского фестиваля песню и посвятил ее Валерию Грушину, имя которого носит наш легендарный фестиваль:

«Сверим наши песни, старый мой товарищ,

Как сверяют главные часы!».

Вместе с поющими гостями «сверить наши песни» пришли самые преданные фестивалю люди, многие приехали из других городов, чтобы оказаться в кругу близких по духу друзей. А по-другому на Грушинском и не бывает – в этом удивительном фестивальном мире все друг другу друзья.

Песни не умолкали и в перерывах между концертами. В фойе хором пели всем известные песни под гитары, фотографировались с фестивальными атрибутами и очень не хотелось расходиться.

Но «всем нашим встречам разлуки, увы, суждены».

До встречи на Зимнем Грушинском в феврале 2027!