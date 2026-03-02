Самарский областной Грушинский клуб провел традиционный Зимний Грушинский фестиваль

Я нашел ошибку
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Самарский областной Грушинский клуб провел традиционный Зимний Грушинский фестиваль

198
Самарский областной Грушинский клуб провел традиционный Зимний Грушинский фестиваль

28 февраля 2026 года в Самаре, столице авторской песни, Самарский областной Грушинский клуб провел традиционный Зимний Грушинский фестиваль, который также по традиции прошел на площадке КРЦ «Звезда». Именно на этой сцене полвека назад зарождался Зимний Грушинский и расцветала авторская песня.

Спонсором фестиваля выступил НИИ «Экран».

В 2026 году на сцену Зимнего Грушинского вышли знаковые для жанра авторской песни люди, известные авторы и исполнители: Павел Пиковский (Москва), Роман Ланкин (Томск), Грушинское трио (Самара) в составе Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев, Николай Гринько (Москва), Ирина и Андрей Колесниковы и ансамбль «Инородные инструменты» (Самара/Казань). Впервые на сцену Зимнего Грушинского вышли молодые участники, продолжатели нашей песенной традиции – Николай Осягин, Галина Коптилина, Александр Савченко, Николай Алавердян, Ульяна Рабинович. Ребята сорвали овации зала не меньше, чем звездные участники и стали ярким открытием фестиваля. 

Состоялось 2 концерта «Сверим наши песни», часть 1 и часть 2. Это название приросло к Зимнему Грушинскому еще в далеких 70-х, когда известный автор Владимир Ланцберг написал свою знаковую для Грушинского фестиваля песню и посвятил ее Валерию Грушину, имя которого носит наш легендарный фестиваль:

«Сверим наши песни, старый мой товарищ,

Как сверяют главные часы!».

Вместе с поющими гостями «сверить наши песни» пришли самые преданные фестивалю люди, многие приехали из других городов, чтобы оказаться в кругу близких по духу друзей. А по-другому на Грушинском и не бывает – в этом удивительном фестивальном мире все друг другу друзья.

Песни не умолкали и в перерывах между концертами. В фойе хором пели всем известные песни под гитары, фотографировались с фестивальными атрибутами и очень не хотелось расходиться.

Но «всем нашим встречам разлуки, увы, суждены».

До встречи на Зимнем Грушинском в феврале 2027!

Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
188
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
213
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
257
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
952
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
893
