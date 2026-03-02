СамГМУ запустил магистратуру «Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях»

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разработали и запустили уникальную программу магистратуры «Технологическое лидерство и предпринимательство в биотехнологиях». Программа создана для будущих лидеров биотехнологической отрасли, которые хотят не просто работать в науке, а создавать на ее основе инновационные продукты и компании. Старт программы запланирован на сентябрь 2026 года, уже ведется набор магистрантов.

Программа, разработанная с участием индустриальных экспертов и потенциальных инвесторов, поможет развить ключевые компетенции технологического лидера: стратегическое видение, управление инновационными проектами, принятие решений в условиях неопределенности, создание и ведение междисциплинарных команд. Обучение проводится через создание и развитие собственного биотехнологического проекта.

Будущие магистры получат уникальное сочетание фундаментальных биомедицинских знаний и современных предпринимательских инструментов. С первого дня учебы они будут работать с реальными кейсами и заниматься проектной деятельностью.

Программа подходит для выпускников бакалавриата и специалитета в области биологии, медицины, химии, биоинженерии, фармации, молодых ученых или исследователей, которые видят коммерческий потенциал своей научной работы и хотят научиться его реализовывать. Она также подойдет для специалистов фармацевтической или медицинской компании, начинающих предпринимателей в сфере биотеха, для профессионалов из смежной области (ИТ, менеджмент, финансы).

«Наша цель — подготовить биотех-предпринимателей, руководителей инновационных проектов и продукт-менеджеров, способных вести проекты от научной гипотезы до рыночного продукта, — говорит ректор СамГМУ член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ, д.м.н. Александр Колсанов. — Запуск программы в СамГМУ — закономерный и стратегически важный шаг, основанный на уникальных преимуществах университета. Вуз обладает мощной научно-исследовательской базой, являясь крупным научным центром в области медицины и биологии и входит в первую группу программ „Приоритет-2030“ и ПИШ. Магистранты получат доступ к современным лабораториям, уникальным научным разработкам и экспертизе ведущих ученых в области биомедицины, что является критически важным фундаментом для глубоких биотех-разработок. Как медицинский технологический университет, СамГМУ ориентирован на решение прикладных задач, улучшающих здоровье человека. Это создает идеальную среду для разработки биотехнологических продуктов с четкой рыночной потребностью. Кроме того, биотехнология — стратегическое направление для России и Самарского региона. Программа отвечает на прямой запрос рынка труда на специалистов, которые умеют не только проводить исследования, но и выводить их результаты на рынок, создавая новые производства и рабочие места».

Руководитель программы — ведущий научно-педагогический работник СамГМУ со значимым опытом в биотехнологиях и подтвержденными научными и практическими достижениями заведующая кафедрой научных и инновационных технологий в здравоохранении СамГМУ, д.м.н. Ирина Золотовская.

