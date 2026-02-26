В Кинельском районе построили три модульных ФАПа

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке регионального Правительства жители поселка Энергия, аула Казахский и села Александровка будут получать помощь в современных подразделениях Кинельской больницы.

Медицинскую помощь в них будут получать более 1300 жителей. Открытие пунктов позволило организовать оказание первичной медико-санитарной помощи непосредственно в населённых пунктах, без необходимости обращения в районный центр.

«Оснащение пунктов ведется поэтапно, параллельно мы используем имеющийся ресурс, чтобы пациенты могли получать весь необходимый объем помощи уже сейчас», — рассказал главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

В 2026 году работа по модернизации первичного звена в районе продолжится. Завершается строительство ФАПа в поселке Кутулук, начатое в прошлом году. Кроме того, выделены средства на окончание капитального ремонта ФАПа в селе Алакаевка. Оба объекта планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО