В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа

73
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке регионального Правительства жители поселка Энергия, аула Казахский и села Александровка будут получать помощь в современных подразделениях Кинельской больницы.

Медицинскую помощь в них будут получать более 1300 жителей. Открытие пунктов позволило организовать оказание первичной медико-санитарной помощи непосредственно в населённых пунктах, без необходимости обращения в районный центр.

«Оснащение пунктов ведется поэтапно, параллельно мы используем имеющийся ресурс, чтобы пациенты могли получать весь необходимый объем помощи уже сейчас», — рассказал главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

В 2026 году работа по модернизации первичного звена в районе продолжится. Завершается строительство ФАПа в поселке Кутулук, начатое в прошлом году. Кроме того, выделены средства на окончание капитального ремонта ФАПа в селе Алакаевка. Оба объекта планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

