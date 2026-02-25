Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС

Российские ученые разработали вакцины от разных видов рака, их планируют включить в программу Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, пишут "Известия".

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сказал он.

По его словам, Россия способна обеспечить своих граждан всеми необходимыми лекарствами. Власти в режиме онлайн отслеживают доступность препаратов во всех регионах. Мишустин также отметил, что уникальные российские препараты от аллергии и для лечения некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году.

Фото: freepik.com