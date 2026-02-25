Я нашел ошибку
Главные новости:
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС

210
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.

Российские ученые разработали вакцины от разных видов рака, их планируют включить в программу Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, пишут "Известия".

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сказал он.

По его словам, Россия способна обеспечить своих граждан всеми необходимыми лекарствами. Власти в режиме онлайн отслеживают доступность препаратов во всех регионах. Мишустин также отметил, что уникальные российские препараты от аллергии и для лечения некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.
14 января 2026, 21:36
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации. Здравоохранение
1075
Процедура поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов.
10 января 2026, 17:32
Российские власти планируют ввести генетическое тестирование будущих родителей
Процедура поможет выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов. Общество
1052
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
21 декабря 2025, 16:53
Вирусолог рассказала о заболеваемости гонконгским гриппом среди россиян
Граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме. Здравоохранение
1036
Здравоохранение
Вакцины от разных видов рака, разработанные российскими учеными, планируют включить в программу ОМС.
25 февраля 2026  23:36
Мишустин сообщил о планах включить вакцины от рака в программу ОМС
210
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
25 февраля 2026  20:58
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
271
Стоматолог Созинова 25 февраля рассказала, что чистка языка улучшает чувствительность вкусовых рецепторов.
25 февраля 2026  17:33
Стоматолог: регулярная чистка языка способствует профилактике лор-заболеваний и расстройств ЖКТ
333
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
25 февраля 2026  15:59
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
352
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
25 февраля 2026  15:12
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
393
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
24 февраля 2026  16:54
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
563
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
24 февраля 2026  16:09
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
628
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
24 февраля 2026  13:59
Роспотребнадзор сообщил об угрозе весенней волны гриппа
569
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке
24 февраля 2026  12:04
Самарские врачи удлинили палец 15-летней пианистке
434
В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
20 февраля 2026  22:06
Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона
959
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16000
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
299
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
261
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
312
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
319
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
343
Весь список