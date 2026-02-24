Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»

Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа вернулся на малую родину и сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл Кинель-Черкасского района –Лозовки и Ерзовки. Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский доктор/Земский фельдшер».

Он трудоустроился в Кинель-Черкасскую больницу сразу после окончания учёбы. Сегодня молодой фельдшер работает в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте в селе Лозовка, который был возведен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

«Я рад, что могу помогать своим землякам. Люди здесь замечательные, встретили меня тепло и с благодарностью. К тому же я сам местный, поэтому хорошо понимаю потребности сельских жителей, – рассказал Александр Коледов, – В мои обязанности входит оказание первичной помощи, вакцинация, диспансерное наблюдение. Работать в современном, оснащенном всем необходимым ФАПе – одно удовольствие».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

