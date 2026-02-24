Я нашел ошибку
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.
В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
На сцене МКТК «Дирижабль» состоялась премьера спектакля-читки «Серёгина война»
Студенты выпускного курса СГИК представили спектакль «Серёгина война»
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
23 февраля активисты Молодежки Народного фронта СО организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие.
В День защитника Отечества молодежь села Елховка познакомилась с работами фронтового фотографа Олега Ракшина
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.
В Красноярском районе открылся музей специальной военной операции
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»

Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.

Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа вернулся на малую родину и сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл Кинель-Черкасского района –Лозовки и Ерзовки. Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский доктор/Земский фельдшер».

Он трудоустроился в Кинель-Черкасскую больницу сразу после окончания учёбы. Сегодня молодой фельдшер работает в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте в селе Лозовка, который был возведен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

«Я рад, что могу помогать своим землякам. Люди здесь замечательные, встретили меня тепло и с благодарностью. К тому же я сам местный, поэтому хорошо понимаю потребности сельских жителей, – рассказал Александр Коледов, – В мои обязанности входит оказание первичной помощи, вакцинация, диспансерное наблюдение. Работать в современном, оснащенном всем необходимым ФАПе – одно удовольствие».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

