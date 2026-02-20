Более 8 тысяч жителей пгт Рощинский получают помощь в новой врачебной амбулатории

Благодаря поддержке регионального Правительства Самарской области и лично губернатору Вячеславу Федорищеву в пгт Рощинский открылась новая врачебная амбулатория на 200 посещений.

До ее открытия медицинскую помощь населению оказывали специалисты Волжской районной клинической больницы в ФГБУ «426 военный госпиталь».

Во врачебной амбулатории получают помощь практически 8300 человек, из которых около 5800 взрослых и 2502 ребенка. Первичную медико-санитарную помощь оказывают: 2 участковых врача-педиатра, 2 участковых врача-терапевта, 1 врач общей практики, а также узкие специалисты –хирург, акушер-гинеколог, эндокринолог, стоматолог и невролог.

«По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы планомерно работали над созданием комфортных условий и повышением доступности медицинской помощи для жителей поселка Рощинский. Так, в марте 2025 года здесь начал свою работу пост скорой помощи, а в конце января первых пациентов уже приняла новая врачебная амбулатория. Главный принцип нашей работы – это максимальная клиентоориентированность: удобство, экономия времени и оперативный доступ к квалифицированной медицинской помощи», - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Оснащение амбулатории полностью соответствует всем современным стандартам.

Для пациентов была разработана четкая логистика:

Разделены потоки пациентов. Отдельно взрослые и дети, а также пациенты с признаками вирусных заболеваний.

Оптимизирован процесс вакцинации и забора биоматериал. Кабинеты расположены у входа в холл регистратуры. Процедура занимает всего 3-4 минуты, а вместительная зона ожидания позволяет комфортно разместить пациентов.

Удобная навигация. Напротив регистратуры располагается взрослое отделение.

«По графику, в зависимости от потребностей, в амбулаторию выезжают узкие специалисты - кардиолог, онколог, оториноларинголог, офтальмолог, гериатр, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, детский хирург. График выездов формируется на месяц вперед. Информация о расписании доступна в регистратуре, у заведующего подразделением, на официальном сайте медучреждения», - рассказал главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

Записаться на прием можно не только к врачам амбулатории, но и в любое подразделение больницы, а также на консультации и исследования в другие медицинские организации области. Для этого достаточно воспользоваться QR-кодами, размещенными на каждом кабинете, что позволяет записаться как непосредственно в амбулатории, так и дистанционно, из дома. Также записаться можно с помощью чат-бота в национальном мессенджере МАХ. (clck.ru/3RkKHU).

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО