В Самаре на кадастровый учет поставлено новое здание детской поликлиники

Новое здание детской поликлиники, рассчитанное на 500 посещений в смену, расположенное в Октябрьском районе г. Самара по адресу: ул. Николая Панова дом 12, поставлено на государственный кадастровый учет, – об этом сообщили в самарском Росреестре.

Современный 4-х этажный корпус детской поликлиники, площадью почти 5,9 тыс. кв м, построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». В здании организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализованы современные архитектурные решения, обеспечивающие комфорт и безопасность для маленьких пациентов. Продумана четкая система навигации, есть игровые комнаты для детей в ожидании приема врача. Также уделено внимание разделению потоков здоровых и больных детей — для снижения распространения инфекционных заболеваний. В составе поликлиники организовано отделение неотложной помощи, позволяющее оказывать экстренную медицинскую помощь.

В новой детской поликлинике можно будет получить медицинские консультации, диагностику и лечение, что повысит доступность и оперативность медицинской помощи.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области