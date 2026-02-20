В Самаре на кадастровый учет поставлено новое здание детской поликлиники

Я нашел ошибку
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Новое здание детской поликлиники, рассчитанное на 500 посещений в смену, расположенное в Октябрьском районе г. Самара по адресу: ул. Николая Панова дом 12,   поставлено на государственный кадастровый учет, – об этом сообщили в самарском Росреестре.

      Современный 4-х этажный корпус детской поликлиники, площадью почти 5,9 тыс. кв м, построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». В здании организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализованы современные архитектурные решения, обеспечивающие комфорт и безопасность для маленьких пациентов. Продумана четкая система навигации, есть игровые комнаты для детей в ожидании приема врача. Также уделено внимание разделению потоков здоровых и больных детей — для снижения распространения инфекционных заболеваний. В составе поликлиники организовано отделение неотложной помощи, позволяющее оказывать экстренную медицинскую помощь.

      В новой детской поликлинике можно будет получить медицинские консультации, диагностику и лечение, что повысит доступность и оперативность медицинской помощи.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Здравоохранение
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
19 февраля 2026  22:10
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
736
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
19 февраля 2026  18:19
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
480
Мужчине рекомендуется посещать уролога не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб, отметил врач Сергей Пикалов.
19 февраля 2026  15:58
Врач СОКБ им. Середавина назвал 7 правил сохранения репродуктивного здоровья мужчины
521
В Самаре создали современные условия для доноров и сотрудников станции переливания крови.
19 февраля 2026  14:54
На Самарской областной клинической станции переливания крови завершены ремонтные работы
515
Михаил Кузнецов доложил Президенту о результатах мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах России
19 февраля 2026  13:56
Михаил Кузнецов доложил Президенту о результатах мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах России
504
В 2025 году в регионе благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью ЭКО родился 641 ребенок.
18 февраля 2026  17:59
В губернии повышается доступность лечения бесплодия с помощью ЭКО 
684
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
18 февраля 2026  15:18
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
622
В Приволжском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
18 февраля 2026  11:36
В Приволжском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
446
Для 180 жителей села Кяхта Шигонского района новый ФАП – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи.
17 февраля 2026  17:39
В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового ФАПа
720
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15985
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
