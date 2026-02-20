Достопримечательности Самары появились на гранд макете трудовых достижений Российских студенческих отрядов

В мультиформатном пространстве Российских студенческих отрядов (РСО) «СО.Здание» открылся гранд макет трудовых достижений Российских студенческих отрядов. Становление и развитие поколения российских граждан, патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России – важнейшая цель национального проекта «Молодёжь и дети».

Частью макета стала миниатюра футбольного стадиона «Солидарность Самара Арена». В 2017 году бойцы студенческих отрядов Самарской области занимались строительством подъездных путей и благоустройством близлежащей территории «Солидарность Самара Арена». Также на макете разместился мурал «Это по любви», который был создан в юбилейный год РСО в 2024 году в рамках проекта «Арт проект «Труд Крут».

«Российские студенческие отряды за годы стали уникальным феноменом России — поколения молодых людей, которые ценят коллективный успех, умеют работать в команде и готовы поддержать друг друга и Родину в важные моменты. Ключевым этапом стал 2007 год, когда отрядам доверили строительство олимпийских объектов в Сочи. С тех пор масштаб и значимость проектов растут, и сегодня ребята трудятся во многих сферах экономики: транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и образовании. Гранд-макет в музее РСО, открывшийся сегодня, стал ярким символом достижений нашего движения. Такая активная и патриотичная молодёжь — залог светлого будущего России. Отдельно выделю государственную поддержку: на уровне Госдумы, партии “Единая Россия”, регионов, работодателей и образовательных организаций. В этой синергии — прочный фундамент для роста и процветания трудовой и неравнодушной молодёжи страны», — отметил Михаил Киселев, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета РСО, член Высшего совета «Единой России».

Гранд макет трудовых достижений РСО открылся на территории музея студенческих отрядов. Макетное поле разместилось на площади более 10 кв.м и отражает более 60 трудовых проектов, на которых трудятся участники движения студенческих отрядов. Макет состоит из множества движущихся объектов: железнодорожный состав, автомобили, ракеты световые и звуковые эффекты, около 300 миниатюрных фигурок в форменной одежде студенческих отрядов – бойцовках.

Частью макета стали миниатюры объектов, построенных при участии Российских студенческих отрядов как в советский период, так и в современный: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КАМАЗ, объекты Олимпийского Сочи, Сибирский кольцевой источник фотонов, объекты госкорпорации «Росатом», Лахта-центр, космодромы «Восточный» и «Плесецк», мост «Звезда Оби», Крымский мост.

Помимо индустриальных и инфраструктурных гигантов, особое место в композиции заняли элементы уличного искусства и мемориального наследия: на макете воспроизведены муралы и памятники, посвящённые истории и деятельности студенческих отрядов в разных регионах страны.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. Ежегодно сотни тысяч молодых людей получают свой первый трудовой опыт в сфере строительства, педагогики, сервиса, сельского хозяйства, путины, медицины, производства, железнодорожного транспорта. Студенты и школьники в составе трудовых отрядов подростков получают достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек. В 2025 году наиболее востребованными профессиями стали: вожатый, официант, арматурщик, сварщики различного профиля, электромонтеры и электромонтажники, бармен, горничная, младшая медицинская сестра по уходу за больными, монтер пути. С каждым годом растет спрос на профессии производственного направления.

Помимо трудоустройства студенческие отряды реализуют крупнейшие всероссийские акции «Снежный десант РСО» и «Поклонимся великим тем годам».

Чтобы присоединиться к студенческим отрядам Самарской области, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Фото: Российские студенческие отряды