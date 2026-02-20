Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею

120
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.

В спортивном комплексе «Метеор» прошел турнир между любительскими следж-хоккейными командами Самарской области: «Лада-следж» (Тольятти) и «ЦСК ВВС-следж» (Самара).

Команды сформированы из участников специальной военной операции, имеющих ампутацию нижних конечностей.

Проект «Вместе победим» реализуется общественной организацией «Возвращение» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В соревнованиях победили тольяттинцы - 6:1.

Перед участниками выступила команда ГАУ СШОР №1 по синхронному фигурному катанию «Жемчужина» - многократные победители и призеры всероссийских соревнований.

Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества. Вход свободный.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

