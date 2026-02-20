«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею

В спортивном комплексе «Метеор» прошел турнир между любительскими следж-хоккейными командами Самарской области: «Лада-следж» (Тольятти) и «ЦСК ВВС-следж» (Самара).

Команды сформированы из участников специальной военной операции, имеющих ампутацию нижних конечностей.

Проект «Вместе победим» реализуется общественной организацией «Возвращение» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В соревнованиях победили тольяттинцы - 6:1.

Перед участниками выступила команда ГАУ СШОР №1 по синхронному фигурному катанию «Жемчужина» - многократные победители и призеры всероссийских соревнований.

Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества. Вход свободный.

Фото: минспорта СО