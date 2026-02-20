Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству

59
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.

«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству. В нём приняли участие сотрудники предприятия, представители городской и районных администраций, депутаты и общественники.

На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025. После проведения ремонтов было восстановлено 1575 адресов по постоянной схеме и 680 по временной, отремонтировано 1463 канализационных колодца, закрыто 1095 колодцев после пропажи или повреждения крышек, установлено 643 защитных устройства.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул, что для предприятия благоустройство – это не только восстановление асфальта после ремонтных работ. «Работа должна быть выстроена так, чтобы всегда был порядок, во всём. Во время ремонтных работ и после них. На рабочем месте, будь то кабинет или целая производственная база. И, конечно, в городе, в котором мы живём», - сказал Владимир Бирюков.

Улучшения в работе предприятия отметил и директор муниципального предприятия г.о. Самара «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский: «Радует творческий подход сотрудников, неравнодушие и пристальное внимание к вопросам безопасности при проведении земляных работ».

Тёплые слова благодарности прозвучали в адрес всех, кто принимает активное участие в благоустройстве – а это десятки людей из всех линейных и головных подразделений «РКС-Самара». Традиционное звание «Лучший благоустроитель года» получил начальник цеха аварийно-восстановительных работ Максим Спирин. Также отметили начальника цеха насосных станций Андрея Павлова за личный вклад. Поблагодарили и вручили полезные подарки тем, без кого в вопросах благоустройства не обойтись: подрядные организации.

Директор компании «СТК» Сергей Сарапкин в ответном слове заметил, что за 10 лет с «РКС-Самара» был проделан огромный объём работы: «Ваши сотрудники и руководство очень внимательно, неравнодушно, требовательно, но неизменно доброжелательно относятся к своим подрядчикам, знают нас, постоянно взаимодействуют. Мы это ценим».

Стоит отметить, что еженедельный штаб по благоустройству «РКС-Самара» проходит каждый четверг в 14.00. Более 10 лет эта форма взаимодействия между предприятием, жителями, подрядчиками и муниципалитетом позволяет быстро и эффективно решать вопросы восстановления городского пространства, наведения порядка.   Перед всеми благоустроителями в 2026 уже стоит большая задача – вовремя и в полном объёме восстановить все вскрытия после зимних работ. Штаб продолжает свою работу. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
16 февраля проведут работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. Будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26.
13 февраля 2026, 16:26
«РКС-Самара»: с 16 по 18 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы
16 февраля проведут работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. Будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26. ЖКХ
757
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
10 февраля 2026, 15:09
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж... ЖКХ
730
9 февраля планируется демонтаж и последующий монтаж запорной арматуры диаметром 150 мм на ул. Бакинской.
06 февраля 2026, 15:58
«РКС-Самара»: с 9 по 12 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы
9 февраля планируется демонтаж и последующий монтаж запорной арматуры диаметром 150 мм на ул. Бакинской. ЖКХ
779

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
Весь список