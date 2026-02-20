«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству. В нём приняли участие сотрудники предприятия, представители городской и районных администраций, депутаты и общественники.

На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025. После проведения ремонтов было восстановлено 1575 адресов по постоянной схеме и 680 по временной, отремонтировано 1463 канализационных колодца, закрыто 1095 колодцев после пропажи или повреждения крышек, установлено 643 защитных устройства.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул, что для предприятия благоустройство – это не только восстановление асфальта после ремонтных работ. «Работа должна быть выстроена так, чтобы всегда был порядок, во всём. Во время ремонтных работ и после них. На рабочем месте, будь то кабинет или целая производственная база. И, конечно, в городе, в котором мы живём», - сказал Владимир Бирюков.

Улучшения в работе предприятия отметил и директор муниципального предприятия г.о. Самара «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский: «Радует творческий подход сотрудников, неравнодушие и пристальное внимание к вопросам безопасности при проведении земляных работ».

Тёплые слова благодарности прозвучали в адрес всех, кто принимает активное участие в благоустройстве – а это десятки людей из всех линейных и головных подразделений «РКС-Самара». Традиционное звание «Лучший благоустроитель года» получил начальник цеха аварийно-восстановительных работ Максим Спирин. Также отметили начальника цеха насосных станций Андрея Павлова за личный вклад. Поблагодарили и вручили полезные подарки тем, без кого в вопросах благоустройства не обойтись: подрядные организации.

Директор компании «СТК» Сергей Сарапкин в ответном слове заметил, что за 10 лет с «РКС-Самара» был проделан огромный объём работы: «Ваши сотрудники и руководство очень внимательно, неравнодушно, требовательно, но неизменно доброжелательно относятся к своим подрядчикам, знают нас, постоянно взаимодействуют. Мы это ценим».

Стоит отметить, что еженедельный штаб по благоустройству «РКС-Самара» проходит каждый четверг в 14.00. Более 10 лет эта форма взаимодействия между предприятием, жителями, подрядчиками и муниципалитетом позволяет быстро и эффективно решать вопросы восстановления городского пространства, наведения порядка. Перед всеми благоустроителями в 2026 уже стоит большая задача – вовремя и в полном объёме восстановить все вскрытия после зимних работ. Штаб продолжает свою работу.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»