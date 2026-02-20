Самарская область — в числе лидеров по вовлечённости молодёжи в чемпионатное движение «Профессионалы»

В Самарской области подходит к завершению первая неделя регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Регион второй год подряд входит в число лидеров по вовлечённости молодёжи в это движение. В этом году в соревнованиях, включая внутренние отборы в образовательных организациях, участие приняли более 42 тысяч школьников и студентов колледжей области.

Одной из традиционных площадок чемпионата остается Новокуйбышевский гуманитарно‑технологический колледж. Здесь школьники соревнуются в поварском деле и ресторанном сервисе, а студенты демонстрируют навыки в поварском деле, ресторанном сервисе и бухгалтерском учете.

«Второй год подряд я выбираю принять участие в чемпионате «Профессионалы» в компетенции «Ресторанный сервис», потому что вижу, что это чемпионатное движение не стоит на месте. С прошлого года чемпионат стал масштабнее, задания — сложнее и интереснее, а атмосфера — ещё более вдохновляющей. Такой рост мотивирует снова бросить себе вызов и показать, на что я способен сегодня» — поделился Денис Маркелов, участник регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Помимо соревнований, на площадках проходят профориентационные мероприятия для школьников. Через мастер‑классы и профессиональные пробы подростки не просто знакомятся с профессими — они включаются в живую цепочку преемственности: общаются с победителями прошлых лет, учатся у действующих чемпионов и получают возможность стать частью сплочённого сообщества «Профессионалов».

«Чемпионатное движение «Профессионалы» выходит за рамки отдельных состязаний, — отмечает заместитель директора Новокуйбышевского гуманитарно‑технологического колледжа Ирина Костенко — Оно формирует крепкое сообщество единомышленников, где преемственность поколений — не просто слова. Победители прошлых лет, достигнув высот, возвращаются к нам уже в новом качестве — как волонтёры и наставники. В этом и есть суть движения: через соревнования мы не просто находим талантливых ребят, а открываем им дверь в большое профессиональное будущее, даём возможность стать частью значимого общего дела».

Региональный этап завершится 28 февраля. Победители представят Самарскую область на итоговых межрегиональных соревнованиях и в финале чемпионата. Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие профессиональных компетенций, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета страны. Оно реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Региональный оператор — Центр профессионального образования Самарской области.

Фото: Центр профессионального образования Самарской области