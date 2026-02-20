Самарская область — в числе лидеров по вовлечённости молодёжи в чемпионатное движение «Профессионалы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Самарская область — в числе лидеров по вовлечённости молодёжи в чемпионатное движение «Профессионалы»

211
В Самарской области подходит к завершению первая неделя регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

В Самарской области подходит к завершению первая неделя регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Регион второй год подряд входит в число лидеров по вовлечённости молодёжи в это движение. В этом году в соревнованиях, включая внутренние отборы в образовательных организациях, участие приняли более 42 тысяч школьников и студентов колледжей области. 

Одной из традиционных площадок чемпионата остается Новокуйбышевский гуманитарно‑технологический колледж. Здесь школьники соревнуются в поварском деле и ресторанном сервисе, а студенты демонстрируют навыки в поварском деле, ресторанном сервисе и бухгалтерском учете. 

«Второй год подряд я выбираю принять участие в чемпионате «Профессионалы» в компетенции «Ресторанный сервис», потому что вижу, что это чемпионатное движение не стоит на месте. С прошлого года чемпионат стал масштабнее, задания — сложнее и интереснее, а атмосфера — ещё более вдохновляющей. Такой рост мотивирует снова бросить себе вызов и показать, на что я способен сегодня» — поделился Денис Маркелов, участник регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Помимо соревнований, на площадках проходят профориентационные мероприятия для школьников. Через мастер‑классы и профессиональные пробы подростки не просто знакомятся с профессими — они включаются в живую цепочку преемственности: общаются с победителями прошлых лет, учатся у действующих чемпионов и получают возможность стать частью сплочённого сообщества «Профессионалов».

«Чемпионатное движение «Профессионалы» выходит за рамки отдельных состязаний, — отмечает заместитель директора Новокуйбышевского гуманитарно‑технологического колледжа Ирина Костенко — Оно формирует крепкое сообщество единомышленников, где преемственность поколений — не просто слова. Победители прошлых лет, достигнув высот, возвращаются к нам уже в новом качестве — как волонтёры и наставники. В этом и есть суть движения: через соревнования мы не просто находим талантливых ребят, а открываем им дверь в большое профессиональное будущее, даём возможность стать частью значимого общего дела».

Региональный этап завершится 28 февраля. Победители представят Самарскую область на итоговых межрегиональных соревнованиях и в финале чемпионата. Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие профессиональных компетенций, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета страны. Оно реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Региональный оператор — Центр профессионального образования Самарской области. 

 

Фото:   Центр профессионального образования Самарской области

Теги: Самара

49
74
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
