В Волжском районе на а/д «Обход города Самары» автомобиль Kia Rio врезался в ограждение, а затем - в столб 

Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе на а/д «Обход города Самары» автомобиль Kia Rio врезался в ограждение, а затем - в столб 

239
Пострадавший в ДТП водитель госпитализирован.

В Волжском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: 20 февраля, в 14:43 на 4 километре автодороги «Обход города Самары» водитель 1996 г.р., управляя автомобилем Kia Rio не справился с управлением,  допустил наезд на барьерное ограждение с последующим наездом на световую опору. 

 Пострадавший водитель доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками ГАИ устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

