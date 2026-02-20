В Волжском районе на а/д «Обход города Самары» автомобиль Kia Rio врезался в ограждение, а затем - в столб 

В Волжском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: 20 февраля, в 14:43 на 4 километре автодороги «Обход города Самары» водитель 1996 г.р., управляя автомобилем Kia Rio не справился с управлением, допустил наезд на барьерное ограждение с последующим наездом на световую опору.

Пострадавший водитель доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками ГАИ устанавливаются причины произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО