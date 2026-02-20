Hyundai снес остановку в Ставропольском районе

Авария с иномаркой произошла сегодня утром, водителя отвезли в медучреждение. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Hyundai Solaris снес, судя по фото с места ДТП, остановку. Это случилось на участке дороги из Тольятти в Ташелку. Автолюбителя госпитализировали в городскую больницу № 2.

На месте происшествия, помимо медиков, работали госавтоинспекторы и сотрудники 149-го пожарно-спасательного отряда. Последние стабилизировали машину, отключили систему электропитания и деблокировали владельца иномарки, пишет Самара-МК.

ФОТО: ГКУ СО «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС»