Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области

Режим повышенной готовности действует в Самарской области с 20 февраля 2026 года. Причиной стало выявление очага пастереллеза в Шигонском районе. Соответствующий указ подписан губернатором региона 19 февраля.

Пастереллез — бактериальная инфекция, опасная для животных и человека. Ей подвержены домашний скот и птица, особенно крупный рогатый скот, кролики и куры.

Человек может заразиться при укусах и царапинах животных, реже — при употреблении зараженного мяса. Болезнь проявляется в течение 1- 5 суток: повышается температура, возникают отеки и воспаления, в тяжелых случаях возможны поражения суставов и внутренних органов, пишет Самарская газета.