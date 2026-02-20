Я нашел ошибку
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий

60
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

В 2026 году запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
Кроме того, будут реализованы четыре новых проекта-победителя Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
в Сызрани появится «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья»;
в Новокуйбышевске будет обновлён сквер «Голубые ели»;
в Чапаевске начнётся благоустройство территории у Дворца культуры имени А.М. Горького (первый этап);
в Октябрьске приступят к созданию «Аллеи мечты» на улице Ленина (первый этап).
В текущем году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены субсидии в размере почти 1,7 млрд рублей. Из них из федерального бюджета – 1,1 млрд рублей, из областного в рамках софинансирования – 153,9 млн рублей, из областного бюджета в рамках сверхсофинансирования – 411,4 млн рублей.

Например, в Самаре в этом году планируется благоустроить следующие общественные пространства:
- Парк «Воронежские озера» (4 этап); 
- Парк Щорса (2 этап); 
- Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.

Отметим, что особенностью программ по благоустройству является активное участие граждан. В настоящее время органы местного самоуправления с учётом мнения жителей формируют перечень территорий для благоустройства по нацпроекту в 2027 году. Очерёдность благоустройства дворов определяется по порядку поступления предложений от собственников. Выбор общественных пространств происходит путём общественных обсуждений в малых городах и через рейтинговое голосование – в крупных. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустраиваются в первую очередь. За пять лет активность самарцев значительно выросла: если в 2021 году в голосовании участвовало около 366 тысяч человек, то в 2025 – уже более 464 тысяч.

Напомним, всего с 2019 по 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе было благоустроено 1041 общественное пространство и 1940 дворовых территорий.

 

Фото:  pxhere.com

20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
20 февраля 2026, 14:34
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». Общество
28
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях.
19 февраля 2026, 22:10
В региональном минздраве внедрена корпоративная программа по укреплению здоровья на рабочих местах
В Самарской области в 2025 года была реализована 61 корпоративная программа общественного здоровья с охватом более 22 тысяч человек, работающих в 6 отраслях. Здравоохранение
734
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы».
19 февраля 2026, 21:59
Самарцев приглашают на турнир по городкам
В воскресенье, 22 февраля, в Самаре на площади Куйбышева пройдет турнир по городошному спорту «Кубок Масленицы». Общество
406
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
