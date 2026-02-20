В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий.

Кроме того, будут реализованы четыре новых проекта-победителя Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

в Сызрани появится «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья»;

в Новокуйбышевске будет обновлён сквер «Голубые ели»;

в Чапаевске начнётся благоустройство территории у Дворца культуры имени А.М. Горького (первый этап);

в Октябрьске приступят к созданию «Аллеи мечты» на улице Ленина (первый этап).

В текущем году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены субсидии в размере почти 1,7 млрд рублей. Из них из федерального бюджета – 1,1 млрд рублей, из областного в рамках софинансирования – 153,9 млн рублей, из областного бюджета в рамках сверхсофинансирования – 411,4 млн рублей.

Например, в Самаре в этом году планируется благоустроить следующие общественные пространства:

- Парк «Воронежские озера» (4 этап);

- Парк Щорса (2 этап);

- Сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.

Отметим, что особенностью программ по благоустройству является активное участие граждан. В настоящее время органы местного самоуправления с учётом мнения жителей формируют перечень территорий для благоустройства по нацпроекту в 2027 году. Очерёдность благоустройства дворов определяется по порядку поступления предложений от собственников. Выбор общественных пространств происходит путём общественных обсуждений в малых городах и через рейтинговое голосование – в крупных. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустраиваются в первую очередь. За пять лет активность самарцев значительно выросла: если в 2021 году в голосовании участвовало около 366 тысяч человек, то в 2025 – уже более 464 тысяч.

Напомним, всего с 2019 по 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе было благоустроено 1041 общественное пространство и 1940 дворовых территорий.

Фото: pxhere.com