С 24 по 27 февраля специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

24 февраля

В связи с ремонтными работами на НСП №111 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Железной Дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60.

25 февраля

В связи с ремонтными работами на НСП №38 с 10:00 до 12:59 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Мориса Тореза, 101А, 105А; ул. Аэродромная, 70, 72, 72А, 76.

26 февраля

В связи с ремонтными работами на НСП №37 «А» с 10:00 до 14:00 без ХВС будут дома по адресам: пр. Кирова, 316, 318, 320.

27 февраля

В связи с ремонтными работами на НСП №3 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресу: ул. Георгия Ратнера, 1 «А».

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.