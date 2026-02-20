С 24 по 27 февраля специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
С 24 по 27 февраля специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы

185
24 февраля ремонтные работы проведут на НСП №111, будет отключено ХВС по адресам: ул. Железной Дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

24 февраля
В связи с ремонтными работами на НСП №111 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Железной Дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60.

25 февраля
В связи с ремонтными работами на НСП №38 с 10:00 до 12:59 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Мориса Тореза, 101А, 105А; ул. Аэродромная, 70, 72, 72А, 76.

26 февраля
В связи с ремонтными работами на НСП №37 «А» с 10:00 до 14:00 без   ХВС будут дома по адресам: пр. Кирова, 316, 318, 320.

27 февраля
В связи с ремонтными работами на НСП №3 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресу: ул. Георгия Ратнера, 1 «А».

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
20 февраля 2026, 14:59
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025. ЖКХ
202
16 февраля проведут работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. Будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26.
13 февраля 2026, 16:26
«РКС-Самара»: с 16 по 18 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы
16 февраля проведут работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. Будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26. ЖКХ
763
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
10 февраля 2026, 15:09
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж... ЖКХ
732

Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
